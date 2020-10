Cập nhật bão số 9: Đã có 9 người thương vong trước giờ bão số 9 đổ bộ

Tình hình miền Trung hiện giờ đang có mưa to, gió lớn và mất điện hoàn toàn trên nhiều khu vực. Cụ thể trong sáng nay mưa gió dữ dội đã khiến các địa phương như Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi bị mất điện trên diện rộng. 9h sáng nay tại huyện Bình Châu đã có gió mạnh cấp 8 giật cấp 9, đảo Lý Sơn gió gió giật cấp 11, biển động dữ dội.

Tình hình bão số 9

Huyện đảo này được xem là nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên khi bão số 9 càn quét vào đất liền nước ta. Tại khu vực này hiện đang có gió mạnh kèm theo mưa lớn, sóng biển cao từ 4-6m. Mưa lớn khiến gió mạnh làm tốc mái, cây cối ven đường bị gãy đổ rất nhiều, hiện toàn bộ huyện đảo Lý Sơn đều bị mất điện hoàn toàn.

Theo cập nhật mới nhất về bão số 9, ở Quảng Ngãi hiện nay đã có 2 người chết đó là anh Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1981, ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành), bị ngã khi chằng chống nhà ở và ông Lê Đức Hiếu (40 tuổi, ở huyện Mộ Đức) bị ngã từ trên cây xuống đất khi đang tỉa cành để phòng bão. Cả hai nạn nhân đều được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Người dân tử vong trong quá trình chằng chống nhà cửa trước giờ bão đổ bộ

Tại Huyện Bình Sơn hiện đã có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh. Phó bí thư thường trực huyện ủy Bình Sơn ông Võ Văn Đồng cho biết hiện nay toàn bộ huyện đã bị mất điện các lực lượng phải dùng máy nổ để thực hiện công tác ứng phó với bão số 9.

Ông cũng cho biết thêm: "Trước giờ bão đổ bộ, địa phương đã có 7 người bị thương do chèn chống nhà cửa, trường học và một người khác bị thương do chặt, tỉa cây để phòng bão. Nhiều nhà, quán ăn bị gió giật mạnh làm tốc mái, nhiều cây xanh bị gãy đổ".

Từ 5h-8h sáng nay mưa to và gió giật mạnh đã khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, cây xanh bị gãy đổ. Người dân ven biển Quảng Ngãi đã thức trắng đêm vì lo lắng bão đổ bộ sẽ làm nước biển dâng tràn vào nhà.

Bà Nguyễn Thị Đi và Trần Thị Thoàn (ngụ xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) chia sẻ: "Cả đêm qua, chúng tôi không thể chợp mắt được vì lo bão số 9 kèm theo sóng lớn tràn vào làng làm sập nhà, cuốn trôi tài sản ra biển".

Nhiều gia đình đã đi sơ tán

Chị Phạm Thị Nhã Vạn (ngụ xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) cũng cho biết: "Ba mẹ con đi sơ tán, trong đó có bé gái út mới hơn 1 tuổi. Tối qua, tôi như ngồi trên đống lửa vì lo cho chồng ở nhà gặp nguy hiểm. Liên lạc qua điện thoại thì nghe chồng bảo đã chui dưới gầm giường ngủ để trú tránh bão số 9".

Bão số 9 đổ bộ miền trung

Theo Phương Hoa/SKCĐ