Bão số 9 chưa cập bờ đã có 2 người chết, hàng trăm nhà tốc mái và mất điện trên toàn bộ đảo Lý Sơn

8h30 sáng: Đà Nẵng gió giật mạnh, sóng cao tung nước lên mặt đường

Hiện tâm bão bão số 9 đang cách Quảng Ngãi hơn 85 km, Bình Định 112 km với sức gió mạnh nhất 115-135 km/h. Quảng Ngãi đã ghi nhận có 2 người thiệt mạng khi bão số 9 còn chưa cập bờ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 6h sáng 28/10, tâm bão số 9 nằm ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Tâm bão lúc này cách Đà Nẵng khoảng 240 km, Quảng Nam 175 km, Quảng Ngãi 140 km, Phú Yên 190 km với sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (115-150 km/h), giật cấp 16. Với cường độ này, vùng ảnh hưởng của bão đã bao trùm một khu vực rộng lớn ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên. 12 giờ tới, bão số 9 đi theo hướng tây tây bắc, vận tốc 25 km/h và vào đất liền các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Lúc này, sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15, sau đó suy yếu dần. Lúc 16h ngày 28/10, tâm bão ở khu vực bắc Tây Nguyên với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, bão giữ hướng đi và vận tốc, đi sâu vào đất liền rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Rạng sáng 29/10, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 6, giật cấp 8. Ảnh hưởng của bão số 9, khu vực Bình Châu (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Đảo Lý Sơn ghi nhận gió cấp 9, giật cấp 11, trong khi đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trong 6 giờ qua, từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm. Trên đất liền, thời gian có gió mạnh nhất kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối 28/10. Các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12. Riêng đất liền ven biển các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Ở phía rìa bão, khu vực Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, phía bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10. Mưa lớn, nước biển dâng cao tại các vùng biển miền Trung Từ nay đến ngày 29/10, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng phổ biến 200-400 mm/đợt, phía bắc Tây Nguyên 100-200 mm/đợt. Ngày 28-31/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với lượng dao động 200-400 mm/đợt. Riêng phía nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa lên đến 500-700 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khu vực ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão từ 0,5 m đến 1,5 m. Các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi có nguy cơ ngập úng. Hiện, vùng biển phía tây của khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 16. Sóng biển cao 8-10 m, biển động dữ dội. Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15. Biển động dữ dội, sóng biển cao 6-8 m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh, sóng biển cao 4-6 m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 m.

Hai tàu cá gặp nạn trên biển khi đang trên đường tránh bão

Vào khoảng 15h15 phút ngày 27/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh nhận được thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về tàu cá BĐ 96388TS bị phá nước lúc 13h cùng ngày, chìm ở tọa độ 12043’N - 111027’E.

Trên tàu cá lúc đó có khoảng 12 thuyền viên do ông Lê Văn Minh trú tại Tam Quan Nam, Hoài Nhơn điều khiển. Tàu xuất bến ngày 5/10 tại Trạm kiểm soát Biên phòng Tam Quan.

Sau khoảng 30 phút thì tàu cá của ông Nguyễn Văn Toàn (trú tại Bình Định) đi qua, tiếp cận được tàu bị nạn song không phát hiện được tung tích những người gặp nạn.

Đại tá Trần Quốc Toản, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa cho biết: "Đến nay, các ngư dân vẫn chưa được tìm thấy".

Hiện bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn biên phòng Cam Ranh đã thông abso các tàu thuyền hoạt động trong khu vực tìm kiếm tài bị nạn. Đồng thời Đài canh Hải đội 2 liên lạc các tàu xung quanh nắm tình hình kêu gọi hỗ trợ.

8h30, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng gọi điện cho thượng tá Ngô Đức Dũng, thuyền trưởng tàu kiểm ngư đang tham gia tìm kiếm, cứu hộ tàu của Bình Định gặp sự cố.

“Cố gắng nhé! Cố gắng nhé! Trách nhiệm của thuyền trưởng và các thuyền viên rất cao”, Phó thủ tướng động viên thượng tá Dũng và dặn dò các thành viên tàu kiểm ngư tham gia cứu hộ chủ động đảm bảo an toàn, tùy cơ ứng biến.

Hiện 2 tàu kiểm ngư đang đi ngược hướng bão để tìm kiếm, cứu hộ các thuyền viên còn mất tích trên 2 chiếc tàu của Bình Định bị chìm. Sau đó, Phó thủ tướng gọi điện thoại cho Bộ trưởng Quốc phòng đề nghị cho Hải quân cử tàu lớn hơn để ra ứng cứu ngư dân gặp nạn trên biển.

Tàu bị nạn còn lại mang số hiệu BĐ 97469 TS trên tàu lúc đó 14 người cũng bị chìm các thuyền viên bị nạn vẫn chưa tìm thấy.

Trên vùng biển ở Bình Định hiện có 135 tàu của ngư vẫn vẫn đang nằm ở khu vực nguy hiểm. Các tàu cũng đã nắm được thông tin về bão số 9 và đang di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trong khi đó UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản đề nghị cứu nạn 8 tàu cá của tỉnh Bình Định đang ở trong khu vực nguy hiểm của bão số 9.

Bí thư tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã yêu cầu người dân phải ở nguyên trong nhà từ 22h đêm qua cho đến khi có thông báo mới nhất. Các địa phương trong toàn tỉnh phải khẩn trương thông báo cho người dân chủ động tích trữ lương thực thực phẩm nước uống đảm bảo đủ dùng cho thời gian ở nhà.

Your browser does not support HTML5 video.

Diễn biến mới nhất của Bão số 9

Theo Phương Hoa/SKCĐ