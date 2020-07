Giảng viên ĐH Đà Nẵng không tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, tiêm phòng cho tất cả cán bộ kỳ thi

Theo diễn biến mới nhất về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra trong vày ngày tới, các địa phương và trung ương đang tích cực tiến hàng các công tác để đảm bảo an toàn cho toàn bộ những cá nhân tham dự kỳ thi như thí sinh, cán bộ coi thi, nhân viên tại các điểm thi.

Giảng viên thuộc Đại học Đà Nẵng không tham gia thanh tra cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Với kế hoạch ban đầu, các giảng viên làm việc tại các trường Đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều được cử đi tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra công tác coi thi ở 6 địa phương từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Gia Lai và Kontum. Tuy nhiên, trong bối cảnh Đà Nẵng hiện đang trở thành một ổ dịch lớn trong cả nước, đồng thời cũng đang thực hiện giãn cách xã hội đối với toàn thành phố khiến cho kế hoạch này được thay đổi. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đưa ra quyết định hủy bỏ hiệu lực của quyết định điều động nêu trên và chuẩn bị cho phương án dự phòng để phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Các giảng viên, cán bộ từ Đà Nẵng sẽ không tham gia thanh tra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Cụ thể, trường Đại học Huế sẽ cử thêm 50 người thuộc các trường ĐH thành viên và các khoa trực thuộc tham gia thanh tra tại Quảng Nam, ĐH Tài chính kế toán, ĐH Phạm Văn Đồng sẽ cử cán bộ, giảng viên tham gia công tác tại Quảng Ngãi. Tại Gia Lai, do ĐH Kỹ thuật y dược Đà Nẵng không được tham gia công tác nên trường ĐH Tây Nguyên cần cử thêm người bổ sung các vị trí. Riêng tại Phú Yên và Kontum, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị sự giúp đỡ từ Bộ Quốc phòng, qua đó, cán bộ tại các cơ sở đào tạo quân đội sẽ tham gia kiểm tra coi thi tại 2 địa phương này, thay thế cho các cán bộ dự kiến từ Đà Nẵng.

Tổ chức tiêm phòng cho tất cả các cán bộ, nhân viên tham già kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ngoài COVID-19, hiện nay tại Đắk Lăk còn đang phải đối phó với dịch bạch hầu vốn đã xuất hiện từ trước khi thông tin về dịch COVID-19 bùng phát tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. Địa phương này hiện đang gặp rất nhiều khó khăn khi phải cùng lúc đối phó với 02 dịch bệnh lớn.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM tổ chức tiêm phòng cho các cán bộ

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM sẽ có 85 cán bộ tham gia làm nhiệm vụ trực tiếp tại đây, nhà trường hiện đã yêu cầu các cán bộ này cần ngay lập tức đi tiêm phòng bạch hầu với nguồn kinh phí được nhà nước hỗ trợ. Được biết, đoàn sẽ khởi hành tới Đắk Lắk vào ngày 07/08 – 01 ngày trước khi chính thức diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT nên công tác tiêm phòng cần được thực hiện trước ngày 05/08. Ngoài việc tiêm phòng, nhiều trường Đại học tham dự công tác thanh tra còn tự tổ chức xe đưa đón, nhằm tránh tiếp xúc với nhiều người để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cán bộ trong mùa dịch này.

Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

Theo Thùy Dương/SKCĐ