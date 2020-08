Diễn biến dịch COVID-19: 21 ca mới tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Việt Nam ghi nhận 642 ca bệnh

Thông tin chi tiết về 21 ca bệnh mới như sau:

CA BỆNH 622-627: tại Quảng Nam, độ tuổi từ 38-83, liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng, trong đó 3 ca là người thăm tại Khoa Thận- Nội tiết; 1 ca là người chăm sóc BN524; 1 ca tiếp xúc BN524; 1 ca là bệnh nhân khoa Thận- Nội tiết.

Hiện 6 bệnh nhân này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa TW Quảng Nam

CA BỆNH 628 - 642: tại Đà Nẵng, độ tuổi từ 20-78, trong đó 12 ca là các đối tượng F1: (BN 456: 5, BN 509: 2, BN 488: 2, BN 501: 1, BN 510: 1, BN 426 và 430: 1); 2 ca là người nhà chăm sóc tại Bệnh viện Đà Nẵng; 1 ca ở quận Hải Châu, khám ngoại trú tại Bệnh viện Gia Định, Đà Nẵng.

Việt Nam đang nỗ lực khống chế không để cho dịch bùng phát trên quy mô lớn

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 642 ca nhiễm COVID-19, hiện đang điều trị 242 ca, đã điều trị khỏi 263 ca và ghi nhận 06 ca tử vong có liên quan tới COVID-19.

Cần dồn mọi nguồn lực xử lý kịp thời các ổ dịch

Sáng nay, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 07/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu rõ, thời gian đầu tháng 8 là thời gian quyết định việc bùng phát dịch từ Đà Nẵng có thể trở thành đợt bùng phát quy mô lớn hay không. Do vậy, cần cấp bách dồn mọi nguồn lực về để xử lý kịp thời các ổ dịch, nhất là ổ dịch tại Đà Nẵng.

Ngay sau khi dịch xảy ra, Thường trực Chính phủ đã có 3 phiên họp chỉ đạo công tác chống dịch trên tinh thần “thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực để xử lý triệt để các ổ dịch”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ Tháng 07/2020

Thủ tướng nêu rõ, dịch lần 2 phức tạp, chúng ta tiếp tục coi “chống dịch như chống giặc”. Mỗi gia đình, thôn, bản, xóm, làng là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch. Chúng ta đã tăng cường lực lượng cần thiết cho Đà Nẵng với hàng nghìn cán bộ y tế từ Hà Nội, TPHCM.

Đà Nẵng, Quảng Nam và các địa phương có dịch đã có các biện pháp cương quyết để ngăn ngừa dịch. Thủ tướng đánh giá cao ngành y tế, quân đội, công an đã có các biện pháp mạnh mẽ, biểu dương các chiến sĩ áo trắng, nhiều địa phương có các biện pháp sáng tạo.





Các cơ sở y tế sàng lọc kỹ người bệnh để phòng dịch COVID-19

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu thực hiện triệt để Công điện số 1158/CĐ-BCĐQG ngày 27/7/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia và các quy định về các biện pháp phòng, và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh đã ban hành.

Các cơ sở y tế đươc yêu cầu khẩn trương rà soát, chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh tại cơ sở y tế theo các kịch bản phòng chống dịch ở mức cao nhất.

Thực hiện giãn cách tại các khu vực tập trung đông người trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hạn chế tối đa người nhà chăm sóc người bệnh, tạo môi trường thoáng khí cho các buồng bệnh. Thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện tại các đơn vị cấp cứu và hồi sức tích cực.

Thực hiện giãn cách người bệnh tại các cơ sở y tế

Đồng thời tổ chức rà soát, có biện pháp bảo đảm an toàn tối đa, phòng chống lây nhiễm cho toàn bộ những người bệnh có nguy cơ cao, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh lý nền. Sàng lọc kỹ lưỡng toàn bộ người bệnh đang điều trị tại các khoa lâm sàng, thực hiện cách ly tại khu vực riêng và chỉ định xét nghiệm sớm SARS-CoV-2 theo quy định.

Thực hiện việc cấp phát thuốc điều trị các bệnh mạn tính với thời gian dài hơn, tối đa không quá 03 tháng cho tất cả các đối tượng. Đề nghị cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam có hướng dẫn chi tiết cho các địa phương và điều chỉnh trên phần mềm thanh toán bảo hiểm y tế.





Theo Thùy Dương/SKCĐ