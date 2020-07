Chùm ảnh Đà Nẵng sau giờ giãn cách xã hội: Hàng quán đã đóng cửa, người dân ý thức đeo khẩu trang

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong thì nhiều cửa hàng tại thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu đóng cửa, người dân ra đường đều có ý thức đeo khẩu trang để chống dịch.

Khung cảnh chợ Cồn sau giờ giãn cách xã hội có hiệu lực





Theo văn bản chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, chính quyền yêu cầu người dân phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra ngoài đường và không tập trung ở nơi công cộng quá 30 người, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với tất cả mọi người, ở các nơi công sở, trường học, bệnh viện nên giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.





Bên trong chợ cồn người dân đeo khẩu trang đầy đủ đồng thời sử dụng các vòi xịt sát khuẩn







Người dân đã bắt đầu mua đồ từ chợ về bằng xe kéo





Có hai du khách nước ngoài ở khu chợ Cồn không thực hiện lệnh đeo khẩu trang theo quy định

Khu vực chợ Hàn vắng người, nhiều khu kiot đã đóng cửa ngay sau giờ giãn cách xã hội

Bên trong chợ Hàn, những người bán hàng trò chuyện với nhau khi vắng khách





Các quán cafe trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đều không có người qua lại







Đường Ngô Gia Tự khu vực ngay trước cổng bệnh viện C Đà Nẵng vắng như tờ

Các hàng quán tạp hóa, giải khát đóng cửa

Các hàng quán trên đường Lê Duẩn

Trên đường Lê Duẩn, các cửa hàng vẫn mở cửa. Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, khu tập luyện thể thao, các khu danh lam thắng cảnh được tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo các biện pháp chống dịch an toàn.

Một người dân cũng tranh thủ mua các nhu yếu phẩm về để tích trữ trong gia đình

Theo Giám đốc Sở Công thương, hiện nay trên địa bàn Đà Nẵng, thị trường hàng hoá tiêu dùng đang ổn định, hàng hoá dồi dào đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của đời sống người dân.





Một phụ nữ bán vé số tranh thủ mua thùng mì tôm mang về để dự trữ

Cả nhà cùng mang khẩu trang ra đường trong thời tiết nắng nóng, oi bức.

Hôm nay, người dân Đà Nẵng luôn ý thức mang khẩu trang khi ra đường

Đà Nẵng cũng đang yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại các nơi công cộng khi chưa cần thiết, cho đến khi tình hình dịch bệnh tại đây có những bước chuyển biến tích cực hơn.

Hình ảnh tại sân bay Đà Nẵng hôm nay

Tại các sân bay Đà Nẵng , du khách tất bật hoàn thành thủ tục để rời khỏi Đà Nẵng trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại đây. Cục Hàng không cho biết, trong chiều tối nay (26/7) sẽ cấp phép cho tất cả các hãng hàng không tăng tối đa tần suất khai thác đi/đến Đà Nẵng để đưa du khách rời khỏi địa phương này. Cùng với đó, lên các phương án để thực hiện giãn cách xã hội kịp thời tại Đà Nẵng.

Người phụ nữ chờ người thân ngoài cổng bệnh viện

Một người dân đứng chờ người thân của mình tại cổng ngóng người thân trước cổng bệnh viện Đà Nẵng. Từ 13h chiều 26/7, bệnh viện này cũng bắt đầu cách ly. Đây cũng là nơi điều trị cho 2 bệnh nhân 416 và 418 đang nhiễm COVID-19 đang phải thở máy.

Theo Phương Hoa/SKCĐ