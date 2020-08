Cập nhật tình hình sức khỏe mới nhất của ông Nguyễn Đức Chung

Chiều ngày 28/8 vừa qua, sau khi được phê chuẩn từ VKSND Tối cao, Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Bộ Công An đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Chung về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà Nước - theo công bố của Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công An.





Tối cùng ngày, cơ quan điều tra phối hợp đại diện VKS khám xét nơi làm việc, chỗ ở của ông Chung tại UBND TP Hà Nội và tại địa chỉ số 88 Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Ghi nhận tại quá trình khám xét, ông Chung không có mặt ở các địa điểm này.

Cập nhật tình hình Sức Khỏe của ông Nguyễn Đức Chung

"Lệnh bắt được tống đạt khi ông Chung đến làm việc với Cơ quan An ninh điều tra vào ngày 28/8, trước thời điểm khám xét", ông Xô nói và cho biết sức khỏe ông Chung hoàn toàn bình thường khi nhận các quyết định tố tụng. Đối với cáo buộc ông Chung có liên quan đến một số vụ án khác, ông Xô nói Bộ Công an "đang tích cực xác minh, điều tra".

Tối 28/8, hai ôtô biển xanh chở 3 cán bộ thuộc Cơ quan An ninh điều tra, một đại diện VKSND Tối cao và khoảng 5 người mặc thường phục đến khám xét chỗ ở của ông Chung, tại địa chỉ số 88 phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Sau 2 giờ làm việc, cơ quan tố tụng rời ngôi nhà này và mang theo nhiều thùng tài liệu niêm phong.

Trước đó, ngày 11/8, ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác trong 3 tháng để xác minh, điều tra vai trò liên quan đến 3 vụ án gồm: Nhật Cường Mobile, Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trước khi ông Chung bị đình chỉ, Bộ Công an đã khởi tố 3 bị can Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung và Phạm Quang Dũng về cùng tội danh nói trên.

Ông Ngọc và ông Trung là thư ký, lái xe của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Còn ông Dũng là cựu cán bộ C03 Bộ Công an.

Khám xét nhà ông Nguyễn Đức Chung tại Hà Nội

Theo Thùy Dương/SKCĐ