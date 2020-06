Cặp đôi 'trời đánh' rao bán con trai sơ sinh qua mạng xã hội lấy hơn 200 triệu để mua ma túy

Tháng 5/2020, cặp đôi này bị kết tội buôn bán trẻ em. Đứa con tội nghiệp của cặp đôi đã được cảnh sát giải cứu và bàn giao cho ông bà của cậu bé chăm sóc.

Trước đay, Zhong từng bị bắt giam vì nhiều tội danh gồm cung cấp địa điểm cho đối tượng nghiện ma túy, cướp và buôn bán trẻ em. Năm 2018, Zhong sinh con thứ hai và bản án được thực hiện bên ngoài nhà tù. Đến tháng 6 cùng năm, Zhong được quản lý trại giam tha bổng.

Theo cảnh sát địa phương Zhong nghiện ma túy lâu năm và sống trong cảnh nợ nần ngập ngụa. Đầu năm 2119, Zhong phát hiện mình có bầu nhưng suốt 9 tháng thai kỳ ả ta liên tục sử dụng ma túy.

Cặp vợ chồng bị bắt khi đang giao dịch bán con

Hồi tháng 2/2019, Zhong nói chuyện với một người phụ nữ tên Lan quen qua mạng xã hội. Được biết, vợ chồng người này nhiều năm hiếm muộn nên muốn tìm một đứa con để nuôi. Biết tin Zhong bán con, người này đã nói chuyện và có những thỏa thuận với vợ chồng Zhong.

Nghi ngờ về hành động của Wang, cảnh sát lập tức đi theo và phát hiện người này đem bán con. Cảnh sát địa phương đã tiến hành bắt giữa cặp đôi khi chúng đang giao dịch.

Tại trụ sở cảnh sát, cặp đôi này đã thừa nhận mua ma túy, điện thoại di động hoàn toàn bằng số tiền bán con. Sau khi củng cố hồ sơ, Zhong và Wang bị đưa ra xét xử. Wang bị bỏ tù 5 năm, Zhong 6 năm. Tòa án cũng cho biết Zhong sẽ bị phạt tù tổng cộng 13 năm do “vẫn còn thời hạn tù chưa hoàn thành từ các tội danh phạm phải trước đó”.

