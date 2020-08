Dừng xe mặc áo mưa, cặp vợ chồng bị ô tô 5 chỗ tông tử vong ở An Giang

Sáng 17/8, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang ) cho biết, đơn vị đang thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của 2 nạn nhân bị xe đâm. Đồng thời tổ chức truy tìm đối tượng Dương Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1995; ngụ ấp Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) - người gây tai nạn giao thông

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông Đặng Minh Thành (SN 1976) và vợ là bà Nguyễn Thị Minh Tuyền (SN 1979; ngụ cùng ấp Thị, xã hội An, huyện Chợ Mới).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h45 ngày 16/8, vợ chồng ông Thành đi xe máy chạy theo hướng xã An Thạnh Trung (huyện Chợ Mới) về nhà thì trời mưa lớn. Ông Thành dừng xe bên lề đường để hai vợ chồng mặc áo mưa.

Bất ngờ xe ô tô 5 chỗ mang BKS 60A - 00001 tông mạnh từ phía sau. Hậu quả, vợ chồng ông Thành tử vong ngay tại chỗ.

Gay sau khi gây tai nạn , đối tượng Vũ điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường và chạy thẳng về nhà mình. Đến khoảng 13h cùng ngày, bố của Vũ điều khiển xe đến Công an huyện trình báo. Tuy nhiên, thời điểm đó, Vũ đã trốn khỏi địa phương.

Trước đó vào năm 2015, tại TP Hồ Chí Minh cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Nạn nhân bị đâm tử vong khi dừng xe mặc áo mưa. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại xa lộ Hà Nội, đoạn qua phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh vào chiều 15/7/2015.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân không còn nguyên venh nằm trên mặt đường. Bên cạnh đó là chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn, bị kẹt dưới gầm xe ben. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe ben đã rời khỏi hiện trường.