Kỳ lạ cặp đôi kết hôn 30 năm nhưng vẫn 'cưa đôi' mọi thứ trong nhà, sống kiểu thân ai người ấy lo

Ở nhiều nơi trên thế giới, việc các cặp đôi hẹn hò, sống chung rồi "cưa đôi" chi phí là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, nếu một cặp vợ chồng đã kết hôn 30 năm nhưng vẫn duy trì thói quen này thì quả là điều vô cùng kỳ lạ.



Trường hợp này xảy ra từ một cặp vợ chồng ở Thiên Tân, Trung Quốc . Dù sống chung trong một mái nhà suốt 30 năm, vợ chồng ông Trần chưa bao giờ có chuyện dùng chung, mọi thứ đều phải được phân chia rõ ràng, ai dùng của người nấy, tuyệt đối không xâm phạm đến đồ sở hữu của người kia. Câu chuyện về cặp vợ chồng kỳ lạ này đã khiến nhiều người chú ý sau khi được đăng tải trên nhiều trang báo ở Trung Quốc.

Kết hôn 30 năm nhưng vợ chồng ông bà Trần vẫn "cưa đôi" mọi thứ trong nhà.



Cụ thể, hai vợ chồng chia đôi tất cả mọi thứ, từ tiền bạc đến cả... quả trứng trong tủ lạnh cũng phải rạch ròi. Trứng trong tủ lạnh được xếp vào khay riêng và đánh dấu để phân biệt. Tủ lạnh được chia đôi, hai vợ chồng sẽ tự quản lý kệ riêng của mình.



Ngoài ra, mọi công việc nhà được ông bà phân chia nhau đều tăm tắp, dùng riêng các vật dụng sinh hoạt như xô chậu, nồi niêu... Ông Trần cho biết: "Chúng tôi thay phiên nhau nấu ăn, người này xong thì người kia mới được vào, không dùng dụng cụ nấu ăn của nhau. Thế mà nhiều khi bà ấy vẫn nghi tôi lấy trộm trứng".



Nếu bóng đèn bị hỏng, bà Trần sẽ thuê thợ sửa vì chiếc bóng này không thuộc khu vực của chồng. Thậm chí, 2 vợ chồng còn không ngủ chung một giường. Hàng ngày, ông Trần trải chăn đệm ngoài hành lang để ngủ.

Tủ lạnh được chia đôi, hai vợ chồng sẽ tự quản lý kệ riêng của mình.



Được biết, nguồn cơn của lối sống "cưa đôi" này đến từ thói quen ích kỷ của ông chồng. Từ khi cưới nhâu, ông Trần luôn giữ riêng mọi thứ của mình, không bao giờ chia sẻ hay quan tâm đến vợ. Để "trả đũa", bà Trần quyết định phân chia rạch ròi với chồng.



Thật không ngờ, người chồng đã đồng tình với cách sống này và từ đó, họ luôn chia đôi tất cả mọi thứ. Cách sống này cũng giúp cuộc sống của họ bình yên hơn, không xảy ra xung đột suốt bao năm qua.



Tuy nhiên, hiện quan điểm sống này đang gây tranh cãi trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc. Trong đó, hầu hết ý kiến rằng điều này không phù hợp với mối quan hệ hôn nhân

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ