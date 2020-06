Cặp vợ chồng U50 'hễ buồn là nhảy múa' và câu chuyện bất ngờ phía sau những bước nhảy

Thời gian gần đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao lan truyền clip ghi lại những điệu nhảy hài hước vui tươi đến từ một cặp vợ chồng U50 sống tại tỉnh Chiết Giang nước này.

Những động tác shuffle dance trên nền nhạc sôi động của họ đã trở thành "hiện tượng mạng" và thu hút hàng triệu lượt xem trên Tiktok.

Được biết, cặp vợ chồng nổi tiếng này là Phạm Đắc (49 tuổi) và Bành Tiểu Anh (45 tuổi), sinh sống tại một ngôi làng thuộc Thụy An, Ôn Châu - thành phố nhỏ ở phía đông của Chiết Giang. Những người nông dân này bắt đầu nhảy múa từ lâu nhưng chỉ mới đăng tải những clip lên mạng xã hội thời gian gần đây.

"Cứ buồn là chúng tôi lại nhảy múa, giúp tâm trạng vui vẻ hơn và cân bằng lại cuộc sống", người chồng vui vẻ chia sẻ.

Your browser does not support HTML5 video.

Cặp vợ chồng nhảy múa gây sốt mạng xã hội

Nổi tiếng là người mang tới điệu nhảy vui vẻ giúp mọi người yêu đời hơn nhưng ít ai biết rằng, trước đây cuộc sống của cặp vợ chồng này từng rất khó khăn và vô cùng ảm đạm khi Phạm Đắc chống chọi với căn bệnh trầm cảm.



18 năm trước, Phạm Đắc gặp phải một 18 năm trước, Phạm Đắc gặp phải một tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến anh gãy 3 răng cửa, môi và miệng đầy máu. Anh cũng bị mất thính giác tai trái, mắc chứng trầm cảm, khó ngủ về đêm, thường xuyên cáu gắt.

Thương chồng, chị Tiểu Anh quyết định nghỉ việc bán giày ở Vân Nam để cùng chồng về quê sống cuộc sống yên bình. Vốn là người mê nhảy, chị Tiểu Anh đã rủ chồng tập cùng. Ban đầu anh chồng không đồng ý nhưng sau đó đã bị vợ thuyết phục.

Cả gia đình cùng nhảy múa với những bước nhảy sáng tạo

Từ những bước tập nhảy bỡ ngỡ lúc đầu, anh Phạm Đắc đã ngày càng trở nên thành thạo. Khi người đàn ông hào hứng với việc nhảy múa cũng là lúc những cơn đau dịu lại và căn bệnh trầm cảm bị đẩy lui.

Cặp vợ chồng đam mê nhảy mọi lúc mọi nơi, từ quảng trường công cộng cho tới cánh đồng. Họ trả 10 nhân dân tệ (khoảng 35.000 VNĐ) cho một người để điều chỉnh lại tốc độ của ca khúc cổ điển "Khát vọng" sau đó nhảy múa trên nền nhạc đó. Điệu nhảy do học sáng tác thường gắn liền với những hình ảnh giản dị của thôn quê. Thậm chí có khi họ "bắt chước" cả những con vịt.

Sau hơn 4 năm nhảy múa, gia đình vợ chồng Tiểu Anh Phạm Đắc đã hiện luôn rộn ràng niềm vui, tiếng cười và quên đi những điều tiêu cực trong quá khứ. Sau khi dịch COVID-19 bùng phát, cặp vợ chồng nảy sinh ý định truyền năng lượng tích cực cho mọi người bằng cách quay lại những video tập nhảy và đăng tải lên mạng xã hội.

Những video bối cảnh làng quê với sân khấu là cánh đồng, đường làng... khiến người dùng mạng xã hội vô cùng thích thú. Nhưng nổi bật nhất vẫn là nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cặp vợ chồng U50 đam mê nhảy múa. Tài khoản của họ trên mạng xã hội DouYin đã thu hút hơn 1,6 triệu đăng ký.



"Khi cuộc đời cố đẩy bạn xuống vực sâu, chỉ cần nhảy. Cứ buồn chúng tôi lại nhảy. Tâm trạng sẽ bớt nặng nề và vui vẻ hơn. Đó là sự thăng hoa trong cuộc sống", chị Tiểu Anh chia sẻ.

Cặp vợ chồng "hễ buồn là nhảy múa" chia sẻ, dù đã thành người nổi tiếng trên mạng xã hội nhưng cuộc sống hằng ngày của họ vẫn không có quá nhiều sự thay đổi. Họ làm việc tại trang trại vào buổi sáng, ăn trưa ở nhà và nhảy múa vào buổi tối.



Theo Kiều Đỗ/SKCĐ