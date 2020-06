Chủ trọ phát hiện sự thật kinh hãi trong căn phòng bốc mùi hôi thối

Khi đến trước cửa phòng trọ thì ngửi thấy mùi hôi thối trong phòng. Thứ mùi kinh dị này xộc thẳng vào mũi người chủ trọ và khi gọi cửa không thấy ai trả lời. Nghi ngờ đó có thể là mùi tử thi nên người chủ trọ nhanh chóng báo cảnh sát.



Cảnh sát địa phương có mặt sau ít phút và nhanh chóng phá cửa bào bên trong. Căn phòng trọ rộng 8m2 nồng nặc mùi tử khí. Trong phòng có một chiếc giường tầng, 1 chiếc tủ quần áo và dương như không có đồ vật giá trị. Đi sâu vào bên trong, cảnh sát kinh hoàng phát hiện vợ chồng anh Thi (người thuê trọ) tử vong trong phòng tắm.

Hiện trường vụ việc

Tại hiện trường cảnh sát không phát hiện dấu vết ẩu đả cũng như có sự xâm phạm từ bên ngoài. Cảnh sát nghi ngờ, có thể cặp đôi này đã tự tử. Thi thể của các nạn nhân không có dấu hiệu chấn thương. Cho đến hôm nay, nguyên nhân tử vong vẫn chưa được làm rõ.

Trước đó, cảnh sát TP Đào Viên (Đài Loan) cũng thụ lý một vụ việc tương tự. Cụ thể, người dân ngửi thấy mùi hôi thối giống xác động vật chết trong căn hộ của ông Trần (51 tuổi, mắc bệnh tâm thần) tại khu chung cư 5 tầng ở phố Thanh Điền.

Người dân trình báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến thì phát hiện một thi thể nam giới trong tình trạng thối rữa nặng. Sự việc xảy ra vào ngày 24/5. Danh tính nạn nhân là em trai ông Trần, 49 tuổi. Người đàn ông này đã tử vong trước đó ít nhất 7 ngày, có thể chết do nhồi máu cơ tim.

Vợ chồng về hưu chết bí ẩn trong căn nhà khóa kín cửa. Clip: Thanh Niên