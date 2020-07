Cardi B đúng chuẩn dân chơi hàng hiệu, diện nguyên cây Louis Vuitton "từ gốc đến ngon"

Vào thứ Hai, ngày 27 tháng 7, nữ rapper "I like it" đã đăng lên Instagram một bức ảnh khoe dáng với "nguyên cây" Louis Vuitton từ đầu đến chân. Không có gì đáng nói nếu bộ đồ này không bao gồm một mái tóc đuôi ngựa màu vàng siêu dài được bao phủ bởi logo "LV" đặc trưng của nhà mốt đình đám.

Đẳng cấp hàng hiệu của Cardi B.

Để có được bộ tóc "có một không hai này" Cardi đã tới tìm nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Tokyo Stylez và kết quả chắc chắn đã không làm người hâm mộ thất vọng. Kiểu tóc mái ngang buộc đuôi ngựa và đánh phồng ở trên đỉnh càng làm tăng thêm vẻ sang chảnh cho nữ rapper.

Kim Kardashian cũng đã xuất hiện trên Instagram với phong Cách làm tóc tương tự nhưng là họa tiết da rắn.

Cận cảnh bộ tóc LV "có một không hai" của nữ rapper.

Tổng thể bộ trang phục của Cardi B bao gồm một chiếc váy ngắn monogram cũng tới từ Louis Vuitton (có giá 1,620 USD) và một chiếc áo crop top được thiết kế và cắt may ra từ chiếc váy thứ hai y hệt chiếc cô đang mặc tới từ thợ may bậc thầy Baba Jagne.

Cardi B đã hoàn thành diện mạo của mình với phiên bản đã bán hết của chiếc túi Boite Chapeau biểu tượng của Louis Vuitton , trị giá gần 7,000 USD. Một đôi giày cao gót hở mũi, lắc chân đôi, lắc tay vàng và một đôi bông tai vòng cỡ lớn là tất cả phụ kiện Cardi B lựa chọn đi kèm.

Không có gì bí mật rằng nữ rapper chiến thắng giải Grammy rất thích được trưng diện trang phục của các nhà thiết kế cao cấp. Từ một bộ bikini Dior cho đến váy mini Chanel, Cardi B luôn sử dụng những thứ tốt nhất cho mình.

Những bộ cánh bạc tỷ của Cardi B.

Cô nàng thường xuyên xuất hiện cùng những món đồ thời trang cao cấp khiến fan không khỏi xuýt xoa về mức độ chịu chơi của thần tượng.

Đôi khi, cô thậm chí còn chiều chuộng cô con gái nhỏ Kulture khi diện đồ đôi mẹ và con gái cùng váy ngắn và mũ của thương hiệu Burberry.

Khoảnh khắc 2 mẹ con nhà Cardi B diện đồ đôi tới từ nhà mốt Burberry.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ