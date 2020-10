Cardi B "gây war" ngay trước thềm ra mắt The Album, hóa ra chỉ là cách PR cực độc đến từ BARDIPINK

Vào 11h sáng nay, BLACKPINK đã cho ra mắt full album đầu tay "The album" và ca khúc chủ đề "Lovesick Girls". Ca khúc kết hợp giữa BLACKPINK và Cardi B mang tên "Bet you wanna" cũng đồng thời được "thả xích".

Bet you wanna ra lò cùng The Album

Ngỡ ngàng thay, ngay khi thời điểm 'THE ALBUM' của BLACKPINK vừa được phát hành, trong đó có bài hát collab cùng Cardi B là "Bet You Wanna", Cardi B lại đăng tweet "Thôi đi stream WAP đi các em" (ca khúc nổi tiếng của Cardi B). Sự việc khiến nhiều Blink quốc tế khó hiểu và cảm thấy khó chịu khi Cardi B lại đăng tweet vào cùng 1 thời điểm như thế.

Loại Tweet gây war của Cardi B trước thềm ra mắt The Album

Cardi B cũng không kém cạnh khi bị Blink vào chỉ trích và cho rằng cô đã làm tốt nhất nhiệm vụ của một nghệ sĩ kết hợp rồi. Cra hai bên đang căng thẳng không thôi thì bỗng Cardi B tiết lộ rằng tất cả chỉ là một "cú lừa"! Cardi B xóa hàng loạt tweet war ở trên và retweet (share) lại hàng loạt tweet có khen ngợi hoặc có nhắc đến "Bet You Wanna".

Nghệ sĩ PR nhiệt tình số 1 phải gọi tên Cardi B!

"Bet you wanna" là một trong những track được sản xuất cầu kì và phức tạp bậc nhất trong THE ALBUM khi quy tụ đến 7 nhạc sĩ - producer tham gia vào khâu sản xuất bao gồm: Tommy Brown (producer nổi tiếng làm nên bản hit 7 rings của Ariana Grande), Steven Franks, Ryan Tedder (trưởng nhóm OneRepublic kiêm hitmaker đình đám thế giới), Melanie Fontana, Belcalis Almanzar (tên thật của Cardi B), Torae Carr, Jonathan Descartes.

Nói riêng về phần thể hiện của Cardi B trong "Bet You Wanna", Ryan Tedder cũng đã có đôi lời chia sẻ trong buổi livestream nghe THE ALBUM cùng fan trên Apple Music: "Cardi B chỉ làm những gì cô ấy muốn thôi. Và cô ấy muốn làm việc cùng BLACKPINK. Cô ấy bỏ qua hàng loạt lời hợp tác khác." Có thể thấy chủ nhân bản hit WAP dành cho BLACKPINK rất nhiều sự ưu ái khi sẵn sàng bỏ qua loạt lời mời hợp tác khác để góp giọng trong một track B-side như "Bet You Wanna".

Cardi B đặc biệt tâm huyết với dự án kết hợp cùng BLACKPINK

Tuy nhiên điều khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên là phần rap của Cardi B lại "hiền" bất thường so với tính cách trong âm nhạc của cô nàng. Nếu "WAP" là một biển rap 16+ khiến người nghe "mắt chữ O mồm chữ A" thì "Bet you wanna" phù hợp với phong cách Á Đông hơn nhiều.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ