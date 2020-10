Hé lộ lời khai của gã bợm rượu cầm dao rạch cổ chủ quán bia vì không cho quan hệ

Tin tức mới nhất ngày 22/10, tờ Tiền Phong dẫn lại thông tin từ Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cung cấp những thông tin mới nhất về vụ nữ chủ quán bia bị sát hại gần một tuần trước vì... không cho quan hệ.



Danh tính nạn nhân được xác định là bà L.T.H. (48 tuổi, người địa phương) còn kẻ gây án là Khổng Quốc Anh (29 tuổi, người địa phương) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra vụ việc.

Đối tượng Khổng Quốc Anh ở trụ sở công an



Theo thông tin điều tra, bà H. mở quán bia tại nhà ở phường Hưng Đạo (thị xã Đông Triều). Trưa ngày 15/10, Khổng Quốc Anh có tới quán để uống bia và nảy sinh ý định hiếp dâm. Để thực hiện ý đồ của mình, gã 9x đã dùng một con dao rọc giấy khống chế bà H., dọa nếu không cho quan hệ thì sẽ giết nạn nhân.



Tuy nhiên, bà H. nhất quyết chống cự và bị Quốc Anh dùng dao cắt vào cổ khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây án, đối tượng bỏ lại hung khí rồi trốn khỏi hiện trường. Chỉ 3 tiếng sau đó, Quốc Anh đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Vàng Danh, TP Uông Bí.



Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trao đổi với báo Đất Việt, một người dân sinh sống trên địa bàn cho biết: "Nghi phạm gây án là người ở xã khác nhưng có mẹ nuôi là người ở phường Hưng Đạo. Bản thân thanh niên này mới ra tù, nghiện ngập và không ai giáo dục được.



Từ trước đến nay thanh niên này thường đến quán của nạn nhân ăn uống, do đó giữa người này và bà chủ không thể có quan hệ tình cảm với nhau được".



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ