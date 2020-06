Ở nhà để phòng dịch COVID-19, cậu bé 10 tuổi lập kỷ lục Guinness về giải toán nhanh

Mới đây, Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới đã trao danh hiệu kỷ lục gia cho một cậu bé 10 tuổi với bộ môn giải toán nhanh.

Theo thông tin từ UPI, cậu bé tài năng đó là Nadub Gill (10 tuổi) - học sinh của Trường tiểu học Longmoor (thành phố Long Eaton, Anh quốc).

Nadub Gill dành thời gian nghỉ dịch COVID-19 để luyện giải toán trên mạng



Được biết, cũng như bao học sinh khác trên thế giới, Nadub Gill đã phải tạm ngừng việc đến trường và ở trong nhà suốt ngày trong giai đoạn phong tỏa phòng dịch Được biết, cũng như bao học sinh khác trên thế giới, Nadub Gill đã phải tạm ngừng việc đến trường và ở trong nhà suốt ngày trong giai đoạn phong tỏa phòng dịch COVID-19.

Để "giết" thời gian, Nadub luyện giải toán qua mạng trên ứng dụng Times Table Rock Stars. Đây là một ứng dụng giúp học sinh rèn luyện khả năng giải toán nhanh bằng việc đưa ra các câu hỏi về phép nhân và phép chia. Hệ thống sẽ tính thời gian nên nhiệm vụ của các học sinh là sẽ phải giải toán càng nhanh càng tốt.

Sau thời gian luyện tập, Gill đã lập kỷ lục Guinness thế giới trên ứng dụng giải toán nhanh này. Cậu bé 10 tuổi có thể trả lời được 196 câu hỏi về các phép nhân và chia trong 60 giây. Như vậy, tính trung bình thì cứ mỗi giây Gill lại trả lời được hơn 3 câu hỏi.





Your browser does not support HTML5 video.

Video nam sinh giải toán thần tốc gây sốt





Vượt qua khoảng 700 học sinh, học sinh tiểu học đến từ thành phố Long Eaton đã lập kỷ lục thế giới về việc giải được nhiều bài toán nhân, chia nhất chỉ trong 1 phút. Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới trao chứng nhận chính thức cho hạng mục đạt số điểm cao nhất về giải toán trên ứng dụng Times Tables Rock Stars cho Nadub Gill.

Nadub Gill và giấy chứng nhận kỷ lục Guinness

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ