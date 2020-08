Cậu bé 10 tuổi tích tiền tiêu vặt, vận động bạn bè làm từ thiện hỗ trợ người nghèo trong mùa dịch

thực phẩm được trao đến cho những người lao động bán vé số, xe ôm, nhặt ve chai. Trên đường An Dương Vương - Nguyễn Văn Cừ, quận 5, TP HCM xuất hiện điểm phát đồ ăn miễn phí cho người lao động . Đã có hơn 300 phầnđược trao đến cho những người lao động bán vé số, xe ôm, nhặt ve chai.

Cậu bé 10 tuổi bán thơm phát thực phẩm miễn phí cho người dân lao động

Đáng chú ý, trong nhóm tình nguyện có sự tham gia của cậu bé Hòa Nhi 10 tuổi, quê ở Trà Vinh hiện đang sinh sống tại quận 2, TP HCM. Ngồi trên đường An Dương Vương, hễ cứ thấy người lao động đi qua thì cậu bé lại chạy ra phát cho họ một hộp canh, bánh flan và một trái thơm.

Mỗi người có được một phần ăn sáng, bánh ngọt và trái cây

Người dân ở quận 2 và quận 5 cho biết, Hoài Nhi là một cậu bé nghèo phụ mẹ bán thơm tại đây. Hai ngày trước, nhiều người trong xóm trọ than thở rằng họ đang thất nghiệp và không có đủ tiền trả nhà trọ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên Hoài Nhi đã nảy ra ý định cùng chung tay với mọi người để khắc phục vấn đề này.

Một người bán vé số được nhận món quà miễn phí từ cậu bé

Chị Lê Thị Duyên, trú tại quận 8 cho biết, khi nhóm tình nguyện phát thực phẩm miễn phí vào mỗi tháng, Hoài Nhi đã chủ động liên hệ với mọi người để được tham gia đóng góp. Đến hôm nay, em đã tham gia vận động người quen và để dành tiền tiêu vặt của mình tổng cộng được 3 triệu đồng.

