Câu chuyện đằng sau tấm ảnh nữ điều dưỡng ngủ trên bìa carton

Vào ngày 31/7, trên mạng xã hội xuất hiện tấm ảnh một nữ điều dưỡng ngủ trên bìa carton thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, bức ảnh chụp một nữ điều dưỡng không rõ danh tính tại Bệnh viện Đà Nẵng đang ngủ ngon lành sau ca trực, vẫn đeo khẩu trang, mũ bảo hộ. Hình ảnh về nữ điều dưỡng này đã khiến nhiều cư dân mạng xúc động, nhất là giữa lúc dịch bệnh COVID-19 bất ngờ diễn biến phức tạp trở lại ở Đà Nẵng.

Cư dân mạng đã bình luận: "Thời gian này có khi các y bác sĩ một ngày chỉ được ngủ vài tiếng. Nhìn chị ấy ngủ ngon trong điều kiện, trang phục như vậy chắc phải mệt lắm rồi"; "Chúc các y bác sĩ có nhiều Sức Khỏe và cảm ơn ngành y tế rất nhiều. Việt Nam sẽ nhất định chiến thắng đại dịch";...

Về hình ảnh này, mới đây trong buổi thị sát bệnh viện dã chiến thứ 2 ở Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy TP. Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã đặt câu hỏi về bức ảnh nữ điều dưỡng trên với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng. Ông Nghĩa yêu cầu lãnh đạo TP cần đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho các nhân viên y tế trong bệnh viện vào thời điểm này. Bí thư cho hay: "Các bài viết cũng rất tình cảm nhưng không đến nỗi như thế, mình có thể lo chuyện đó cho người ta".

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa (thứ 2 từ trái vào) thị sát bệnh viện dã chiến sáng 2/8. Ảnh: Zing

Sau đó, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã trả lời rằng hình ảnh trên là thật nhưng không mang tính đại diện. Ông Chinh cho hay: "Mình làm đầy đủ hết. Có lẽ nhân viên này đang làm gì đó rồi mệt và nằm nghỉ thôi, còn bây giờ đâu đến mức độ như thế". Cũng theo ông Chinh, hình ảnh trên chụp nhân viên y tế BV Đà Nẵng, thực tế các nhân viên y tế và bệnh nhân hiện phải nằm rất chật chội, nhưng việc phải nằm nghỉ trên bìa carton chỉ là trường hợp cá biệt.

Để giải quyết tình trạng trên, hiện TP đang gấp rút thực hiện xây dựng và lắp đặt bệnh viện dã chiến thứ 2 tại Cung thể thao Tiên Sơn. Dự kiến trong 4 ngày tới, việc lắp đặt sẽ được hoàn thiện với quy mô khủng lên tới 2000 giường bệnh.

Bí thư Thành ủy cũng phản ánh việc người dân tiếp tế nhu yếu phẩm, đồ dùng cho các khu cách ly. Tinh thần của người dân là rất tốt, cần được khen ngợi nhưng cũng cần lực lượng giải quyết hàng hóa để đảm bảo giãn cách xã hội trong thời điểm trên. Được biết, hiện TP đã có nhiều điểm nhận tiếp tế xung quanh thành phố, tránh tình trạng tập trung đông người như những ngày đầu.

Theo Linh Chi/SKCĐ