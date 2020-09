Câu hỏi Olympia 'nhìn qua là biết đáp án' nhưng khiến 4 nhà leo núi 'bó tay'

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia thu hút đông đảo khán giả

Tại chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 - Vòng thi tháng cuối cùng mới đây đã xuất hiện câu hỏi trắc nghiệm khiến cả 4 nhà leo núi đều không giành được điểm. Đáng lưu ý, câu hỏi này được nhiều khán giả đánh giá là câu hỏi 'cho điểm' vì đáp án không hề khó. Tuy nhiên, có lẽ do tâm lý khi thi của các thí sinh, kết hợp với đáp án của câu hỏi ... khá dễ khiến các thí sinh ... không dám trả lời đúng.

Đáng tiếc, đáp án chính xác được chương trình đưa ra là ... cả 4 phương án với lời giải thích A - Mắc màn đi ngủ, B - Sử dụng bình xịt Aerosol, C - Phát quang những nơi muỗi sinh sản, nhất là nơi ao tù nước đọng và D - Dùng vợt điện để diệt muỗi.

"Hack não quá. Hợp lý mà, cái B mà xịt ra có người trong nhà thì ngạt thở cũng sinh ra ngộ độc như than tổ ong. Còn cái D nếu có trẻ nhỏ hoặc không khí ẩm thấp dễ gây ra chập điện, cháy nhà và mất an toàn cho nhiều người. Cho nên theo mình, chương trình nên đưa câu hỏi này rõ ràng về cả nội dung lẫn hình ảnh hơn. Chứ mất điểm như vậy thì thiệt cho các nhà leo núi lắm", thí sinh Olympia Minh Đức bình luận.

Có thể thấy phương án mà cả 4 thí sinh phân vân nhất là B - Sử dụng bình xịt Aerosol. Bên cạnh chia sẻ phương pháp diệt muỗi này khá không phổ biển thì nhiều người xem cũng bình luận vui rằng do tâm lý học trò rất ngại việc phải khoanh 4 đáp án, nên đã "gây lú" cho dàn thí sinh.

"Hôm bữa đoán ACD nhưng bị lừa sang cả 4 ảnh. Giờ thật sự muốn mệnh danh cho câu hỏi này là Câu hỏi tăng tốc gây khó hiểu nhất mọi thời đại chương trình Olympia", bạn Q.H chia sẻ."Ban biên tập như kiểu: 'Nước đi không ngờ tới đúng không'.

Nhưng quả thật trong câu hỏi này thì nhìn tranh không rõ ràng, nhìn hình C tưởng như đang xả rác còn hình D giống đang nghịch muỗi hơn. Quả là Olympia có nhiều câu hỏi đánh lừa tâm lý thí sinh lắm", bạn T.Đ chia sẻ.

Theo Thùy Dương/SKCĐ