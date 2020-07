“Cậu nhỏ” kẹt cứng trong đai ốc, người đàn ông Cần Thơ muối mặt cầu cứu bác sĩ

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cần Thơ cho biết, ngày 18/7 Bệnh viện có tiếp nhận một trường hợp tai nạn “dở khóc dở cười” với dương vật bị mắc kẹt trong đai ốc.

Bệnh nhân là ông N. Đ.T. (33 tuổi, ở huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ). Theo lời kể của nạn nhân, vì muốn tìm cảm giác lạ, bệnh nhân đã tự nhét "cậu nhỏ" của mình vào 1 chiếc đai ốc lục giác và bị kẹt.

Thử cảm giác lạ dẫn tới cái kết "đắng".



Sau khi không thể tự mình tháo bỏ đai ốc đã kẹt cứng, bệnh nhân được Sau khi không thể tự mình tháo bỏ đai ốc đã kẹt cứng, bệnh nhân được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ để cầu cứu các y bác sĩ. Tình trạng dương vật nạn nhân khi nhập viện có hiện tượng bị sưng phù, phần gốc dương vật có 1 vòng đai ốc kích thước 2cm.



Các bác sĩ thăm khám và phát hiện dương vật bệnh nhân vẫn trong tình trạng cương cứng, phần đầu đã chuyển sang màu tím đen. Đai ốc đang thắt nghẹt phần gốc dương vật, khiến máu không lưu thông được dẫn đến hiện tượng cương cứng kéo dài. Điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu tới dương vật nạn nhân nếu duy trì tình trạng này trong một thời gian quá lâu. Thật may mắn ông N.Đ.T đã kịp thời tới bệnh viện để thực hiện những biện pháp can thiệp cần thiết.

Đai ốc sau khi cưa ra để giải cứu "cậu nhỏ" của nạn nhân.



Ca tai nạn hi hữu này cần có sự kết hợp của các bác sĩ khoa ngoại thận - tiết niệu, khoa răng hàm mặt và khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức để gây tê và cưa đai ốc nhằm 'giải cứu' dương vật. Sau 2 giờ thực hiện những thủ thuật cần thiết, nạn nhân đã thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của đai ốc.



Bộ phận sinh dục bệnh nhân sau đó lưu thông máu trở lại, tuy nhiên vẫn còn một phần bị sưng bầm do bị "bóp nghẹt" quá lâu.



Tai nạn này là lời cảnh tỉnh cho cánh đàn ông không nên thử “nghịch dại” tránh gây ảnh hưởng tới Tai nạn này là lời cảnh tỉnh cho cánh đàn ông không nên thử “nghịch dại” tránh gây ảnh hưởng tới Sức Khỏe của “cậu nhỏ” và bản thân.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ