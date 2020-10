Cầu thủ bị đồng đội đánh chết ngay trên sân vì đá dở

Your browser does not support HTML5 video.

Tài xế xe con cung cấp clip minh oan cho tài xế xe tải sau tai nạn chết người

Vụ tai nạn xảy ra trên QL10, đoạn qua xã Đông Mỹ, TP Thái Bình trong chiều ngày 8/10, nạn nhân tử vong ngay sau đó nhưng nhờ clip thì được một xe con đi đằng sau ghi lại thì có vẻ lỗi không phải do tài xế xe tải.