Vợ cầu thủ Duy Mạnh hạ sinh con trai đầu lòng sau 7 tháng kết hôn

Sau 7 tháng chính thức về chung một nhà, tối qua (4/9) nam cầu thủ Duy Mạnh háo hức khoe ảnh cậu con trai đầu lòng trên trang cá nhân.

Cụ thể, kèm theo hình ảnh quý tử nhà mình, trung vệ Duy Mạnh viết: "Xin chào. Con là Ú". Vậy là, sau bao tháng ngày chờ đợi thì Quỳnh Anh - ái nữ cựu chủ tịch CLB Sài Gòn đã hạ sinh một cậu bé kháu khỉnh, khỏe mạnh.

Hình ảnh con trai đầu lòng của Duy Mạnh.

Trước đó, có lẽ do quá bận rộn nên cả 2 vợ chồng Duy Mạnh - Quỳnh Anh cũng như người nhà hai bên không chia sẻ gì về ngày sinh nở của nàng WAGs. Thế nên, ngay khi hình ảnh được đăng tải, chỉ sau 40 phút đã thu về hơn 2000 lời chúc và khen ngợi.

Chắc chắn, thời điểm này vợ chồng Duy Mạnh đang vỡ òa trong hạnh phúc khi gia đình đón chào thành viên mới. Được biết, cả hai làm đám cưới hồi tháng 2/2020 sau 4 năm hẹn hò. Cho tới hôm nay, cặp đôi đã chính thức lên chức, trở thành những ông bố, bà mẹ bỉm sữa của làng bóng đá Việt.

Qua hình ảnh của Duy Mạnh, bé Ú nằm ngủ nhưng miệng vẫn tủm tỉm mỉm cười khiến nhiều người đứng tim. Nhiều người còn trộm vía khen ngợi bé đáng yêu, đẹp như con lai. Mới cách đây một tuần, Quỳnh Anh còn livestream trò chuyện cùng fans và khoe ảnh bụng bầu lên MXH, vậy mà hiện tại bé Ú đã ra đời rồi!

Mới ngày nào còn mong mỏi, giờ Duy Mạnh đã chính thức lên chức rồi.

Như vậy là năm nay, làng bóng đá Việt đã chính thức đón thêm 2 nhóc tỳ đáng yêu chính là bé Dâu - con gái Phan Văn Đức và bé Ú - con trai Duy Mạnh. Hiện tại, dân tình vẫn đang 'thả tim' mệt nghỉ và gửi những lời chúc mừng đến đôi vợ chồng trẻ, mong muốn Duy Mạnh - Quỳnh Anh sẽ chia sẻ những hình ảnh đáng yêu của con nhiều hơn.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ