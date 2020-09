Cầu thủ Liverpool kể lại màn `hiến dâng` cay đắng ở Ngoại hạng Anh 2008/09

Your browser does not support HTML5 video.

Người phụ nữ ăn trộm con vịt quay bằng cách nhét vào trong quần khiến chủ quán chỉ biết cạn lời

Chủ quán lúc xem lại camera an ninh chắc cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, kể cả có bắt quả tang được bà ta tại chỗ thì lúc lấy lại con vịt cũng đâu thể bán cho ai được nữa.