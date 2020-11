Một cầu thủ Ngoại hạng Anh bị bắt vì tình nghi phạm tội hiếp dâm

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Chồng đánh lái tránh xe đi ngược chiều khiến vợ tử vong thương tâm dưới bánh xe container

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 9/11 trên QL1A, đoạn qua xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, Long An. Người chồng đánh lái tránh 1 chiếc xe máy đi ngược chiều khiến 2 người va chạm với xe container, chị vợ tử vong thương tâm.