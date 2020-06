Chỗ chơi mới ở Sapa chỉ dành cho dân gan dạ: Cầu treo mạo hiểm lơ lửng giữa trời sương

Mới đây, những tín đồ du lịch lại đứng ngồi không yên trước thông tin về một trò vui chơi mới ở Sapa sắp được ra mắt. Theo thông tin trên một fanpage về du lịch, trò chơi mới này là một chiếc cầu treo với các bậc thang gỗ lơ lửng giữa trời sương, dưới chân là núi rừng thăm thẳm. Trước đây, kiểu cầu treo như vậy mới chỉ xuất hiện tại những khu du lịch nước ngoài, và sau một thời gian dài chờ đợi, dân du lịch mạo hiểm ở Việt Nam đã được thỏa nỗi lòng. Đây chắc chắn là một trò chơi không dành cho kẻ nhát gan, thậm chí còn có thể làm những kẻ gan dạ chùn chân.





Được biết, trò cầu treo này thuộc Khu du lịch Cầu Kính Rồng Mây, hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến sẽ xây xong vào tháng 8 tới đây. Từ một số hình ảnh trên fanpage, cây cầu treo mạo hiểm này được xây dựng ngay dưới cây cầu kính Rồng Mây từng gây sốt các trang mạng xã hội cách đây không lâu. Đây là lần đầu tiên trò chơi này có mặt tại Việt Nam mà ở độ cao lớn đến vậy - tới khoảng 2.000m so với mực nước biển.

Trước đó, cây cầu kính Rồng Mây cũng đã khiến các tín đồ du lịch mê mẩn bởi độ cao khủng và tầm nhìn hút mắt tuyệt đỉnh, nhìn trọn quang cảnh núi rừng thiên nhiên. Cầu kính Rồng Mây có độ dài 60m, độ cao lên tới 2.200m so với mực nước biển, được coi là cây cầu kính cao nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Your browser does not support HTML5 video.

Toàn bộ cầu kính Rồng Mây được làm bằng kính trong suốt, với 3 lớp kính dày để đảm bảo độ chắc chắn. Du khách sẽ băng qua đường hầm trong lòng núi để tới chân thang máy, tốc độ thang máy khoảng 5-10' lần/chạy tới đỉnh. Cây cầu kính có hình tròn, 4 đầu là 4 hành lang, trong đó có 1 hành lang để dẫn tới khu vực nhà hàng, cà phê cùng các điểm sống ảo khác.

Your browser does not support HTML5 video.

Địa chỉ: khu vực Cổng Trời thuộc đỉnh đèo Ô Quy Hồ, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Theo Linh Chi/SKCĐ