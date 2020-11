'Cậu Vàng' tiếp tục khiến cư dân mạng phải tranh cãi ngay khi vừa tung teaser trailer

Về cơ bản, đoạn trailer này của phim Cậu Vàng đã phần nào tiết lộ về hình ảnh của các nhân vật chính, đặc biệt là nhân vật Lão Hạc và Cậu Vàng.

Trailer bộ phim Cậu Vàng

Mặc dù nội dung bộ phim không mới, nó chủ yếu dựa vào cuốn tiểu thuyết Lão Hạc của nhà văn Nam Cao, nhân vật Lão Hạc vì quá túng quẫn mới phải bán chú chó yêu quý của mình đi.

Tuy nhiên các vấn đề xã hội khác như cướp bóc của cải, đàn áp dân nghèo của bọn cường hào ác bá sẽ được đạo diễn Trần Vũ Thủy khai thác sâu và rõ nét hơn trên phim.





Ngay sau khi teaser này vừa được công bố, đoàn làm phim đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Một số cho rằng diễn xuất của Nghệ sĩ Viết Liên (vai Lão Hạc) thực sự rất tốt, màu phim cũng đẹp, chú chó diễn vai Cậu Vàng cũng hoàn thành vai trò của mình. Các nhân vật điều diễn tròn vai, mọi thứ vừa vặn và chấp nhận được. Thậm chí đoạn trailer này còn mang đến cho khán giả rất nhiều cảm xúc. Phe này hầu hết là những người yêu động vật và họ rất muốn ra rạp.

Một bộ phận khán giả dành lời khen cho Cậu vàng

Ngược lại, một số khác cho rằng tạo hình của chú chó không thực sự rõ ràng, màu sắc không ổn định, hơn nữa, chó nhà nghèo mà trông lại.... hơi mập. Một số chi tiết khác về kỹ thuật của phim cũng bị khán giả phê bình. Từ màu phim, nhạc phim đến các hiệu ứng đều không thuyết phục được những khán giả khó tính.

Một số khác lại chỉ ra nhiều khuyết điểm của bộ phim





Đặc biệt trước đây từng có nhiều ý kiến cho rằng Cậu Vàng thực ra là giống chó Shiba của Nhật lại càng khiến cư dân mạng tranh cãi kịch liệt hơn. Khá nhiều khán giả tin rằng, chú chó vào vai "cậu Vàng" không phải là chó Việt.

Tuy nhận được nhiều ý kiến trái chiều song chỉ vì chỉ một vài phút trên teaser của Cậu Vàng mà đánh giá bộ phim hay dở thì thật là quá cảm tính. Chúng ta ít nhất cũng phải chờ ngày ra rạp thì mới có thể đưa ra kết luận được.

Bộ phim điện ảnh Cậu Vàng sẽ chính thức ra rạp vào ngày 8/1/2020.

Trước đó đoàn làm phim cũng đã nhá hàng về hình ảnh của bộ phim này

