'Cây cô đơn', kỷ niệm tuổi thơ của Ngạn & Hà Lan trong Mắt Biếc ... trơ trụi lá sau cơn bão số 5

Vào 10 giờ sáng nay, ngày 18/9, bão số 5 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Bình - Thừa thiên Huế và suy yếu thành áo thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, ở Huế ghi nhận gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Đồng thời có mưa rất to, lượng mưa từ 100-300mm.

Hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8.

Cộng đồng mạng hiện đang truyền tay nhau tấm hình được ghi nhận tại khu vực xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, là địa điểm ghi hình bộ phim đình đám hồi 2019, Mắt Biếc.

Cây ngô đồng trước và sau khi cơn bão số 5 càn quét

Trong phim, cây Ngô Đồng, vốn là kỷ niệm đẹp của tình bạn trong sáng giữa Ngạn và Hà Lan, sau khi Mắt Biếc được công chiếu đã trở thành địa điểm 'check-in' không thể bỏ qua của fan phim này tại Huế.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, có mưa lớn và gió giật mạnh, cây ngô đồng hiện đã trơ trụi lá, địa phương đã phải thực hiện cắt bỏ cành cây và dọn dẹp hiện trường sau cơn bão để đảm bảo an toàn cho người dân.

Cơn bão đã bẻ gãy nhiều cành cây

Được biết, cây này còn có tên gọi khác là 'cây cô đơn', bởi nó chỉ mọc trơ trọi giữa cánh đồng mía. Cộng đồng mạng hiện không khỏi 'xót thương' cho Ngạn - nhân vật chính trong Mắt Biếc, bởi đây là kỉ niệm duy nhất còn sót lại của Ngạn với Hà Lan tại làng Đo Đo, 'mái làng chung' của tuổi thơ 2 nhân vật.

Như vậy, những fan của Mắt Biếc hẳn sẽ phải chờ một thời gian để 'cây cô đơn' này lại xum xuê như trước. Ở phần bình luận, nhiều cư dân mạng không quên nhắn nhủ người thân cần đề phòng tránh, trú bão, đảm bảo an toàn tại các vùng chịu ảnh hưởng.

Cây Ngô Đồng, Mắt Biếc

Theo Thùy Dương/SKCĐ