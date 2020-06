CĐM chào thua với thế lái xe “xoắn não” của nam thanh niên gãy tay phải, vặn ga xe máy bằng tay trái

Hầu hết cư dân mạng đều lắc đầu khi thấy hình ảnh nam thanh niên vặn ga lái xe bằng tay trái do tay phải bị bó bột. Họ chỉ trích nam thanh niên quá liều, hành vi này có thể gây ra tai nạn.

Trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một nam thanh niên tay phải bị thương phải bó bột đã dùng tay trái để vặn ga xe máy, hiên ngang phóng giữa đường rất bình thản.

Theo như hình ảnh, nam thanh niên mặc bộ quần áo đen, đi xe ga màu đỏ, tay phải bó bột đang tự mình lái xe bằng tay trái trên đoạn đường đông đúc người qua lại, nhiều xe ô tô di chuyển. Thêm nữa, khi lái xe, nam thanh niên không hề đội mũ bảo hiểm, thay vào đó là chiếc mũ lưỡi trai thời thượng.

Vừa đăng tải lên mạng xã hội , hình ảnh đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người đã phải thả icon ngạc nhiên để thể hiện thái độ trước pha lái xe quá “cồng kềnh” với tư thế “xoắn não” của nam thanh niên này.

Tư thế lái xe của nam thanh niên khiến cả cộng đồng mạng chào thua

Đồng thời, nhiều cư dân mạng khác cũng tỏ ra khá khó chịu trước hành vi của nam thanh niên này. Cư dân mạng cho rằng, cơ quan chức năng nên vào cuộc xác minh đối tượng này là ai để xử lý vì không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và cảnh báo về hành vi lái xe bằng tay trái rất nguy hiểm.

Một cư dân mạng bình luận: “Đường vắng đã rất sợ rồi lại còn đi như này vào đường đông, bất cẩn rồ ga 1 phát vừa khổ mình vừa liên luỵ người khác. Muốn gãy tay nữa hay gì?".

Nhiều người khác thì cho rằng, nam thanh niên này thuận tay trái nên có thể điều khiển xe như thế được. Tuy nhiên, họ cũng không bỏ qua việc cho rằng, dẫu sao đây vẫn là hành vi rất nguy hiểm. Một số người khác cho rằng, chắc chắn cảnh sát giao thông sẽ xử lý nghiêm nam thanh niên này.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ