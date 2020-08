CĐM choáng váng với cô gái hút bóng cười tới 35 triệu/đêm, hết tiền vẫn cố van xin thêm 2 quả nữa

Mới đây trên mạng vừa mới xuất hiện một đoạn clip ngắn chia sẻ cảnh một cô gái đang ngồi hút bóng cười ở quán bar khiến cộng đồng mạng xôn xao. Theo quán bar này chia sẻ, cô gái đã hút đến 35 triệu tiền bóng cười trong 1 đêm. Thế nhưng người này lại chi có khả năng chi trả 13 triệu đồng.

Đáng nói là ngay cả khi không còn tiền cô gái này cũng vẫn cố xin thêm nhân viên bơm thêm cho mình mấy quả nữa.

Trích xuất trong camera an ninh tại quán cho thấy lúc đó là vào khoảng 3h sáng ngày 27/8, cô gái trẻ này đang ngồi hút bóng cười, trong phòng chỉ có cô gái một nhân viên của quán đang ngồi bên bình bóng cười, liên tục bơm bóng để phục vụ khách.

Nội dung cuộc trò chuyện giữa cô gái và chủ quán

Theo nội dung của clip có thể dễ dàng thấy được tốc độ hút bóng cười của cô gái này rất nhanh, chỉ với vài phút ngắn ngủi cô gái đã hút hết hàng chục quả bóng cười.

Ngay sau đó những tin nhắn nói chuyện qua lại giữa vị khách này với chủ quán để xin thêm bóng cười dù đã hết tiền cũng được cộng đồng mạng hết sức quan tâm.

Cụ thể, vị khách nữ này liên tục gửi những tin nhắn van nài đại loại như: "em bảo nhân viên bơm cho chị 1 quả thôi", "Bơm cho chị 1 quả được không", "Chị xin em 2 quả thôi",.... Với hàng loạt lí do "cò quay" được cô gái này đưa ra như, "Chị hút để chị ngủ", "Chị hút để chị còn xoay"...

Thế nhưng người chủ quán này liên tục từ chối và trả lời lại rằng hóa đơn thanh toán của cô gái đã lên đến 20 triệu và yêu cầu vị khách này trả tiền trước rồi mới cho sử dụng tiếp. Cô gái cũng nhắn lại rằng đang nhờ người chuyển khoản.

Chia sẻ trên trang Fanpage của quán, vị khách nữ này đã ở lại quán từ 1h đêm đến 9h30 sáng hôm sau với tổng hóa đơn lên đến 35 triệu. Tuy nhiên quán mới chỉ nhận được 13 triệu, và cô gái vẫn nợ số tiền là 22 triệu. Biết mình không thể xoay sở nhờ vả ai được nữa, cô gái nói rằng mẹ cô chỉ đồng ý cho thanh toán thêm 5 triệu nữa, số còn lại thì ghi nợ, nhưng chủ quán không đồng ý, yêu cầu cô ở lại quán cho đến khi thanh toán đủ hóa đơn thì mới được ra.

Dù đã không còn tiền thanh toán nhưng khi ngồi ngoài quầy cô gái vẫn tiếp tục chắp tay cầu xin năn nỉ nhân viên cho mình thêm 2 quả bóng cười. "Bây giờ xin em, chị chỉ hút 2 quả nữa thôi xong chị ngồi đây. Em giúp chị với. Chị là khách quen ở đây, em giúp chị với".

Tuy nhiên, nhân viên này cũng chắp tay vái ngược lại và giải thích, "Không chị ạ. Em mở quán thì thiếu gì khách quen đâu ạ. Ai cũng như chị thì bọn em làm thế nào, đóng cửa quán ạ". Nhưng cô gái vẫn cố năn nỉ, "Ừ nhưng chị là khách quen, chị xin em hai quả thôi rồi là chị ngồi đây đến mai thanh toán nốt rồi chị về".

Cuối cùng cô gái biết mình không thể cầu cứu ai được nữa nên đánh ngồi lại quán đến sáng hôm sau. Theo chia sẻ của quán bar này, sau khi cô gái gọi mẹ đến để thanh toán tiền nhưng người phụ nữ này cũng không chịu trả tiền hút bóng cười cho con mà cả 2 đã bỏ về nhân lúc nhân viên không có ở đó. Thậm chí trước đó khi nhân viên yêu cầu người này thanh toán rồi mới được về thì người mẹ của cô gái cũng đã lớn tiếng quát rằng: "Tao không thanh toán đấy, mày gọi chủ ra đây. Mày không cho tao về, tao đánh nhau ở đây để công an đến đấy. Tao đang rất muốn công an đến đấy".

Ngay sau khi sự việc cô gái quỵt 35 triệu tiền hút bóng cười được chia sẻ lên mạng, CĐM đã để lại rất nhiều lời bàn tán xôn xao, họ không chỉ bức xúc việc cô gái này "có gan chơi không có gan trả tiền" mà còn choáng với số lượng bóng cười mà cô đã sử dụng chỉ trong 1 đêm.

Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự phê phán chỉ trích với hành động của cô gái trẻ bởi bóng cười không chỉ gây hại cho Sức Khỏe mà còn khiến cho người sử dụng trở nên mất kiểm soát về hành động.

Nhiều nam nữ thanh niên đang xa đà vào thú vui nguy hiểm này

Bóng cười thực chất là một loại khí Dinitrogen monoxide (N2O), một chất được y học sử dụng để gây mê trong thời gian ngắn. Khi sử dụng lượng khí cười vượt quá quy định cho phép nó sẽ ngấm vào các mạch máu, tác động lên não bộ và hệ thần kinh trung ương, những phải ứng của loại khí này với não bộ sẽ khiến cho người sử dụng cười dữ dội.

Khí cười khiến cho người dùng có cảm giác lâng lâng, phấn khích và ngồi cười cả tiếng đồng hồ. Tuy nhiên loại khí N2O này rất độc hại, nó có thể gây ảnh hưởng đến tim mạch và hệ thần kinh. Nếu quá lạm dụng có thể gây ra hiện tượng co giật, ngất, mất kiểm soát về hành vi và ý thức, Trầm cảm . Nguy hiểm hơn, việc dùng bóng cười kết hợp cùng với những chất ma túy hay rượu bia khác còn có thể làm tăng khả năng tử vong cho người dùng.

Trước sự nguy hiểm của bóng cười, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao cho Bộ Y tế quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng khí cười trong lĩnh vực y tế, nghiên cứu đánh giá tác động của việc sử dụng khí cười đối với sức khỏe con người để cung cấp cho các co quan truyền thông để đưa ra những phương án kiểm soát, quản lý cho phù hợp.

Clip camera ghi lại cảnh nữ khách hàng liên tục hút bóng cười

Theo Phương Hoa/SKCĐ