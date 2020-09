Âu Hà My bất ngờ bị CĐM đào lại hình ảnh vòng 3 xẹp lép xưa kia khác hẳn hiện tại

Vụ ly hôn của Âu Hà My và Nguyễn Trọng Hưng có lẽ chính là vụ việc hot nhất trong thời gian vừa qua. Câu chuyện bắt đầu từ ngày 12/8, Âu Hà My bất ngờ tung clip đánh ghen, tố chồng ngoại tình và bỏ bê vợ vừa sảy thai.

Sau thời gian im lặng, Nguyễn Trọng Hưng đã chính thức lên tiếng về vụ ly hôn lùm xùm với vợ cũ. Trong bài đăng của mình, nam diễn viên sinh năm 1992 khẳng định: Âu Hà My đã lén lút đặt máy ghi âm tại nhà anh, xâm phạm quyền riêng tư của bản thân và cả gia đình , anh và Hà My đã chính thức ly hôn từ 24/6 và chỉ chờ ngày ra tòa mà thôi, bên cạnh đó Âu Hà My không có thai nên chuyện sảy thai là sai sự thật.

Bài tố của Nguyễn Trọng Hưng.

Nguyễn Trọng Hưng còn cho biết, không có chuyện công ty anh bị phá sản, thực tế công ty vẫn hoạt động bình thường nhưng chính việc AHM tố cáo trước đó đã khiến rất nhiều hợp đồng của anh bị hủy. Anh cũng nhấn mạnh, bản thân chưa bao giờ ở rể và cũng không muốn ở rể.

Khi vụ việc còn chưa lắng xuống, MXH bất ngờ truyền nhau hình ảnh Âu Hà My ngày xưa. Ngoài bức ảnh Âu Hà My mang tất ren trắng, diện trang phục y tá còn có bức ảnh nữ giảng viên ở phòng gym. Điều đáng nói, khi đó Âu Hà My có vòng 3 lẹp kép, khác hẳn hiện tại.

Hình ảnh tập gym của Âu Hà My.

Thông qua những hình ảnh thời gian gần đây, ai cũng biết Âu Hà My sở hữu thân hình đồng hồ cát với 3 vòng nóng bỏng . Đặc biệt, vòng 3 căng tràn của nữ giảng viên còn là niềm ao ước của nhiều cô gái.

Tuy nhiên, trong bức ảnh 'before - after' trong phòng tập gym của cô nàng được mọi người chia sẻ, Âu Hà My thuở xưa có vòng 3 nhỏ đến khó tin. Thậm chí, không ít người còn nghi ngờ hot girl sinh năm 1994 đã đụng tới dao kéo.

Âu Hà My đã đăng lại bức ảnh này và khẳng định, đây là sự thay đổi của cô trước và sau khi tập gym.

Thế nhưng, từ cách đây 3 năm Âu Hà My đã đăng lại bức ảnh này và khẳng định, đây là sự thay đổi của cô trước và sau khi tập gym. Cô phủ nhận nghi vấn bơm độn, dao kéo và cho biết, đây là thành quả của việc squat chăm chỉ.





Cách đây không lâu, bức ảnh Âu Hà My mang tất ren trắng, diện trang phục y tá bó sát ngắn cũn, khoe trọn nửa bầu ngực gởi cảm cũng bất ngờ bị đào bới trở lại. Dù trang phục này khoe trọn thân hình bốc lửa của cô nàng nhưng vẫn khiến không ít người nhận định là khá... nhạy cảm.

Cách đây không lâu, bức ảnh Âu Hà My mang tất ren trắng, diện trang phục y tá bó sát ngắn cũn.



Nhiều người từng thấy Âu Hà My ăn mặc mát mẻ, nhưng hiếm khi thấy nữ



Một số ý kiến cho rằng, Âu Hà My không nên mặc loại trang phục như vậy vì cô vốn là một giảng viên. Bên cạnh đó, cũng có người bênh vực và khẳng định, dù làm bất kì nghề gì cũng đều là con người, có quyền ăn mặc theo sở thích, miễn không ra nơi công cộng là được. Nhiều người từng thấy Âu Hà My ăn mặc mát mẻ, nhưng hiếm khi thấy nữ giảng viên mặc bạo như thế này. Do đó, bức ảnh ngay khi được chia sẻ đã trở thành đề tài tranh cãi gay gắt. Nhiều người còn tìm ra hàng loạt ảnh nóng bỏng khác của Âu Hà My được đăng tải trước đây.Một số ý kiến cho rằng, Âu Hà My không nên mặc loại trang phục như vậy vì cô vốn là một giảng viên. Bên cạnh đó, cũng có người bênh vực và khẳng định, dù làm bất kì nghề gì cũng đều là con người, có quyền ăn mặc theo sở thích, miễn không ra nơi công cộng là được.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ