CĐM mê mẩn với loạt ảnh ngày đầu đi học cực xịn sò của sinh viên ĐH có học phí khủng nhất Việt Nam

Dù là một trường đại học mới nhưng Vin Uni đã 'ghi điểm' trở thành ngôi trường Đại học nổi bần bật trong bản đồ các trường Đại học tại Việt Nam. Với nhiều điểm cộng lớn về chương trình học đẳng cấp thế giới, cơ sở vật chất cực xịn sò kết hợp với kiến trúc hiện đại, Vin Uni được đánh giá là một trong những ngôi trường Đại học có sức hút lớn đối với nhiều học sinh.

Nhà trường đã đầu tư hơn 6.500 tỉ đồng phục vụ cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng, hướng tới đẳng cấp quốc tế, hoạt động không vì lợi nhuận ở Việt Nam. Năm 2020 này, trường Đại học Vin Uni tuyển sinh khóa đầu tiên chương trình cử nhân ở các ngành kinh doanh và Quản lý, Kỹ thuật, Máy tính và Công nghệ thông tin, Sức Khỏe

Cụ thể, đối với lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý, trường đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh, Bất động sản và Quản trị Khách sạn. Đối với lĩnh vực Kỹ thuật - Máy tính và Công nghệ thông tin, trường đào tạo các ngành Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính. Đối với lĩnh vực Sức khỏe, trường đào tạo Y Khoa và Điều dưỡng.

Mới đây, VinUni đã có buổi gặp gỡ với các tân sinh viên để chuẩn bị cho buổi khai giảng khóa học đầu tiên. Được biết, các sinh viên khóa đầu tiên của trường Đại học Vin Uni đều sở hữu những thành tích học tập cực khủng: người thì nhận được offer của loạt trường Đại học danh tiếng tại Mỹ, người lại có thành tích ở các kỳ thi học sinh giỏi. Được biết, trường Đại học Vin Uni đã trao các khoản học bổng lên tới hàng tỉ đồng khiến nhiều bạn trẻ không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.

Cùng TTXH theo dõi loạt ảnh ghi nhận được tại buổi đầu tiên nhập học của các sinh viên tại Vin Uni nhé!





