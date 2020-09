Màn đánh ghen `có học` của chính thất: Hẹn tiểu tam lên ô tô giảng đạo lý, khuyên làm lại cuộc đời

Gần đây, tình trạng đánh ghen đổ máu liên tục diễn ra, cư dân mạng ném đá dữ dội "tiểu tam" chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác. Thế nhưng mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ hẹn gặp cô gái được cho là nhân tình của chồng trên xe ô tô đế nói chuyện.





Thay vì lôi hội chị em đi "dằn mặt" tiểu tam thì người phụ nữ này lại bình tĩnh khuyên cô gái nên chấm dứt mối quan hệ với bố của 4 đưa con mình.

Đoạn clip ghi cảnh chính thất giảng đạo lý cho tiểu tam





Chính thất nói: "Mày trả lời xem ngay hôm nay mày có chấm dứt được không?". Cô gái được cho là "tiểu tam" lý nhí đáp sẽ về nói chuyện lại với người đàn ông kia.





Không để "tiểu tam" tiếp tục ngụy biện, người vợ nói: "Ờ, từ hôm nay mày có bỏ thằng H. không? Tao hỏi mày có bỏ thằng H. không hay mày tuyên bố một câu là mày cướp thằng H. của 4 đứa con tao. Còn tao nói cho cái mặt mày biết là tao không cần thằng H. nữa nhé".





Không kìm được cơn tức giận, người vợ có văng tục mắng "tiểu tam" nhưng không hề động chân, động tay. Không dừng lại, người vợ tiếp tục giảng đạo lý và khuyên cô gái làm lại cuộc đời, không nên dây dưa, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình người khác.

Ảnh cắt ra từ clip





Người vợ bình tĩnh giảng giải: "Đời tao sống thừa nhân đức, mày phải biết là trên đời này người sinh ra mình, người mình sinh ra có thế nào đi chăng nữa cũng phải sống có đạo lý, có tình người, để đức cho bố mẹ, con cái. Sao mày ác thế, xã hội này thiếu gì đàn ông. Tao đã bảo mày rồi, đời mày còn trẻ, mày làm lại cuộc đời đi. Đời không thiếu gì thằng trai chưa vợ, tại sao mày lại đi cướp chồng của tao. Mày nghĩ mày ăn được của tao à? Mày ăn được của tao thì phải bước qua xác tao. Trên danh nghĩa tao với nó vẫn là vợ chồng chính thức nhé. Tí mày hỏi thẳng thằng H. đi xem bây giờ nó chọn ai. Chọn vợ con hay chọn mày?".





Nghe người vợ giảng đạo lý, cô "tiểu tam" ngồi bên cạnh chỉ biết cúi mặt, im lặng lắng nghe chứ không hề lên tiếng phản bác. Có vẻ như cô nàng tiểu tam đã "thẩm thấu" được vài phần lời nói của "chính thất".





Đoạn clip được rất nhiều cư dân mạng tán đồng và khen thưởng cách đánh ghen văn minh của nữ "chính thất". Dù không có những pha đánh ghen dã man nhưng những lời nói thâm sâu của người phụ nữ 4 con đã khiến cô nàng tiểu tam tái mặt. Hiện đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.





Theo Thanh Mai/SKCĐ