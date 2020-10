CĐM phẫn nộ chia sẻ cảnh báo về chiêu trò lừa đảo mạo danh ca sĩ Thủy Tiên kêu gọi ủng hộ miền Trung

Thủy Tiên không chỉ kêu gọi ủng hộ mà còn trực tiếp đi vào tâm lũ miền Trung hỗ trợ người dân

Để tiện cho việc nhận tiền ủng hộ, nữ ca sĩ đã thành lập một tài khoản dưới tên cô để người dân, các mạnh thường quân, nghệ sĩ nổi tiếng có thể dễ dàng gửi qua lại. Trên trang cá nhân của mình, Thủy Tiên cũng thường xuyên cố gắng cập nhật từng chút một sự ủng hộ của mọi người dành cho bà con. Cùng với ê kíp cô cũng chia sẻ hình ảnh quá trình đi từ thiện với hi vọng có thể san sẻ được phần nào những khó khăn vất vả của mọi người.

Vậy nhưng lợi dụng việc công khai tài khoản ủng hộ của Thủy Tiên, kẻ lừa đảo đã nghĩ ra chiêu trò lập Page giả mạo Thuỷ Tiên kêu gọi vận động người dân quyên góp thêm tiền, để số tài khoản người nhận là "Lê Thị Ngân", đầu tư hơn cho phi vụ lừa đảo này, kẻ gian còn chạy quảng cáo để bài đăng tiếp cận được đến nhiều mạnh thường quân và người dân khắp cả nước.

Bài đăng của kẻ lừa đảo mạo danh

Chính vì thế, cộng đồng mạng đang vô cùng phẫn nộ hành động lừa đảo này và hi vọng mọi người nên cẩn thận trước những kẻ kêu gọi mạo danh. Hiện tại tài khoản này đã ẩn ngay sau khi bị nhiều người phát hiện.

Trước tình hình lừa đảo ngang nhiên và hòng mục đích phá hoại thanh danh của Thuỷ Tiên, nữ ca sĩ cũng vừa chính thức cảnh báo chủ tài khoản lừa đảo kia gỡ bài đăng, nếu không sẽ báo công an vào cuộc.

Thủy Tiên đăng bài cảnh báo

Với hình thức lừa đảo này, để truy ra kẻ chủ mưu là không hề khó. Vì vậy những ai đang có ý định lừa đảo trục lợi tiền từ thiện hãy dừng ngay suy nghĩ này, các MTQ trước khi chuyển tiền từ thiện hãy nhớ tìm hiểu chính xác tài khoản đứng ra kêu gọi đằng sau.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ