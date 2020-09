CĐM thích thú với đám cưới đậm chất Việt Nam tại Châu Phi, đáng chú ý nhất chính là độii bê tráp

Theo thông tin được biết, đây là một đám cưới của Lindo với vợ của mình. Cả 2 đều đang sinh sống tại Angola. Mặc dù đám cưới không có rạp, mọi thủ tục đều giống với đám cưới ở Việt Nam tới 99% nhưng mọi người đều đã cố gắng hết mức có thể để giúp 2 người có một lễ cưới trọn vẹn nhất.

Lễ cưới theo kiểu Việt Nam được tổ chức tại Châu Phi

Cổng cưới được thiết kế từ 2 cành lá dừa, đội bê tráp là những chàng trai người Việt Nam và các cô gái trẻ người Angola. Điều này tạo nên sự hấp dẫn và thú vị cho đám cưới có 1-0-2 này.

Sân khấu nhỏ được dựng lên có tên cô dâu chú rể, hòa chung với tiếng nói cười, chúc mừng hân hoan và những bài hát quen thuộc của Việt Nam. Quá ấn tượng với đám cưới mang phong cách Việt xuất hiện tại một xứ khác, nhiều fanpage đã chia sẻ hình ảnh này rất hào hứng.

Chụp ảnh cưới tuy đơn sơ nhưng vẫn rất lãn mạn

Theo đó, người đăng tải những hình ảnh này là bạn của Lindo - người thường xuyên xuất hiện trong các clip mà Lindo chia sẻ về cuộc sống ở châu Phi của mình.

"Trong số các Vlogger hiện nay thì mình khá thích team của anh chàng Quang Linh này. Sau đợt cứu trợ trẻ em nghèo châu Phi tại vùng đất mà mình sinh sống, team của Linh hôm nay đã tiếp tục hỗ trợ cho thanh niên Lindo cưới vợ.

Cô dâu chú rể trong lễ phục váy trắng tinh khôi vest lịch lãm

Chỉ trách ông Lindo này thất hứa quá, hết 'xù' vụ đầu quân cho Sông Lam Nghệ An giờ lại lươn khươn chuyện lấy gái Nghệ về làm vợ. Cuối cùng thì anh lại chọn cho mình 1 cô thôn nữ gần nhà cho tiện đi lại với cả hợp màu da.

Nhân dịp này, Quang Linh cùng anh em trong team đã đầu tư cho cậu hẳn một bộ vest mới, áo cưới cô dâu, áo dài cho đội bê lễ luôn cho đàng hoàng cũng như loa đài, rạp cưới".

Phần lễ đầy đủ hoa quả và nước ngọt

Đón dâu trong tiếng vỗ tay của mọi người, pháo giấy cũng được nổ tưng bừng cô dâu, chú rể xúng xính trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, vest lịch lãm.

Có thể thấy, lễ cưới như thế này ở châu Phi chưa phổ biến nên tráp lễ vẫn còn rất đơn sơ. Tráp chỉ có hoa quả, nước ngọt, rượu.

Cổng cưới được làm bằng cành dừa khá đơn giản nhưng đậm chất Việt Nam

Thế nhưng, điều quan trọng vẫn là đám cưới đã diễn ra với sự đón nhận lớn của người bản địa, ấm lòng hơn chính là những người con đất Việt xa xứ được chứng kiến phong tục quê hương mình ngay trên đất khách quê người.

Your browser does not support HTML5 video.

Đội bê tráp tại đám cưới của Lindo

Theo Phương Hoa/SKCĐ