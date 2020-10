CĐM tố Hoa hậu Tiểu Vy làm đại sứ cho hãng thực phẩm chức năng chứa chất cấm từng bị Bộ Y Tế thu hồi

Ngày 2/10 vừa qua, Hoa hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy - chính thức được công bố trở thành đại sứ thương hiệu cho dòng sản phẩm mới của một tập đoàn chuyên về thực phẩm bảo vệ Sức Khỏe , hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ, duy trì vẻ đẹp thanh xuân. Sẽ không có gì đang nói nếu công ty không dính một loạt "phốt" hàng trôi nổi, kém chất lượng, có nguy cơ gây hại cho người dùng.

Hoa hậu Tiểu Vy

Cụ thể đây là một tập đoàn chuyên sản xuất thực phẩm chức năng từng cho ra mắt trà giảm cân G.L detox nổi tiếng, cũng mời nhiều gương mặt nổi tiếng tham gia quảng cáo. Tuy nhiên, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ra thông báo và khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng, vì có chứa 2 chất cấm nguy hiểm đến sức khỏe là Sibutramine và Phenolphthalein.

Hoa hậu Tiểu Vy trong buổi công bố trở thành đại sứ thương hiệu

Theo thông tin từ FDA, Sibutramine là một hợp chất được sử dụng để giảm sự thèm ăn, thường được dùng trong điều trị bệnh béo phì. Sibutramine tham gia quá trình chuyển hóa chất béo để chuyển hóa năng lượng. Tuy nhiên, chất này tác động vào hệ thần kinh trung ương nên cũng có tác động ngược lại, làm tê liệt hệ thống thần kinh trung ương ở khu vực dẫn tới phản tác dụng.

Điều đó có thể khiến người sử dụng bị hoang tưởng, bị bệnh tâm thần, tim mạch, cao huyết áp… lâu dài có thể gây nên bệnh ung thư. Hợp chất này được quản lý chặt chẽ và bị đưa ra khỏi thị trường vào tháng 10/2010 vì lý do an toàn.

CDM tố cáo sản phẩm trà giảm cân từng đình đám một thời của thương hiệu này

xử phạt số tiền 160.392.090 đồng rồi "lặn" một thời gian. Sau đó tập đoàn đã tiến hành thay đổi bao bì và tên sản phẩm và đổi luôn cả tên công ty thành như hiện tại nhằm tiếp tục hoạt động Ngay lập tức loạt sản phẩm đã bị cả thị trường Mỹ và Việt Nam thu hồi gấp cùng hàng loạt lời tố cáo từ chính người sử dụng cho rằng họ gặp phải phản ứng phụ nguy hiểm khi dùng sản phẩm này. Đáng chú ý hơn sau khi "dính chàm" thì tập đoàn này chỉ bịtập đoàn đã tiến hành thay đổi bao bì và tên sản phẩm và đổi luôn cả tên công ty thành như hiện tại nhằm tiếp tục hoạt động kinh doanh

Có thể thấy quá khứ của tập đoàn mà Hoa hậu Tiểu Vy đang làm gương mặt đại diện bây giờ vô cùng mất uy tín. Cư dân mạng cho rằng dù có thay tên đổi họ, mẫu mã, bao bì đi chăng nữa thì chất lượng sản phẩm mới là điều quan trọng. Ai sẽ đảm bảo rằng tập đoàn này sẽ không "ngựa quen đường cũ", cho ra mắt sản phẩm gây hại mà không ai hay?

Hiện Hoa hậu Tiểu Vy chưa lên tiếng về vấn đề này.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ