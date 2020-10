CĐM xôn xao không ngớt khi "Thảm họa MXH" Trần Đức Bo đăng kí thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020

Cái tên đầy tai tiếng Trần Đức Bo hiện đã không còn xa lạ với giới trẻ Việt Nam. Hàng loạt những đoạn clip phản cảm, lố lăng cùng chất giọng choe chóe giả tiếng mèo kêu của anh chàng đã từng khiến nhiều người trẻ ám ảnh không thôi.

Trần Đức Bo "mất tích" trên mạng xã hội một thời gian nay bỗng xuất hiện trở lại với tư cách là một thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 khiến cộng đồng mạng không khỏi... ngã ngửa. Trong bản đăng ký, Trần Đức Bo chia sẻ: "Tôi được nhiều bạn bè và người yêu quý mình khuyên nên đăng kí tham dự chương trình này, trước đó tôi cũng đã tìm hiểu khá kĩ càng và cũng đắn đo, sợ rằng mình không phù hợp với tiêu chí của chương trình và có thể sự xuất hiện của mình ít nhiều sẽ có những bộ phận người hâm mộ trong và ngoài chương trình không vui và có thể sẽ không thích tôi vì điều này. Nhưng sau khi tôi nhìn thấy một vài chị em trong giới cũng giống như tôi cũng đăng kí dự thi thì nó như một nguồn năng lượng truyền cảm hứng cho tôi, thôi thúc tôi phải mạnh dạn thử sức một lần, bởi vì nếu không thử thì có lẽ sau này tôi chắc chắn sẽ rất hối hận vì đã không được sống và làm những điều mình thích.

Hình ảnh Trần Đức Bo dự thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020

Bản đăng kí cũng đã tiết lố số đo 3 vòng của chàng trai hiện tượng MXH khiến nhiều cô nàng mơ ước đó là: 80-65-93 cùng chiều cao 1m82. Sự xuất hiện của hiện tượng mạng Trần Đức Bo khiến cho cuộc đua giành vương miện Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Chỉ trong khoảng 2 tiếng đăng tải, hình ảnh dự thi của Trần Đức Bo ngay lập tức nhận được nhiều sự chú ý và khiến bảng xếp hạng top thí sinh nhận được lượt tương tác cao nhất có nhiều thay đổi.

Hiện Trần Đức Bo đang "chễm trệ" tại vị trí thứ 3 với lượt bình chọn cao ngất ngưởng, sánh ngang với loạt thí sinh xinh đẹp mỹ miều như Lương Mỹ Kỳ ở vị trí thứ 2 và Đào Anh ở vị trí đầu bảng.

Chỉ vài tiếng anh chàng đã thu về cả chục nghìn likes, comments

Trước đó trong chương trình Come Out, Trần Đức Bo từng gây chú ý với những chia sẻ: 'Trước năm lớp 8 em thẳng băng luôn. Hồi đó em có quen 1 bạn gái nhưng được thời gian thì bạn đó cắm cho em 2 cái sừng trên đầu. Xong em buồn quá, nghỉ học 1 tháng trời. Em yêu thật đó. Sau đó vì thấy mình không đi học nên một cậu bạn thân của anh chàng đã nhắn tin hỏi thăm, an ủi. Kết quả là sau một thời gian trò chuyện, cả 2 quay sang có cảm tình với nhau'.

Thảm họa MXH Trần Đức Bo

Tuy nhiên việc Đức Bo tham gia 1 cuộc thi về nhan sắc gây ra nhiều tranh cãi vì anh chàng sẽ là một thí sinh "tài năng có hạn nhưng nhảm nhí có thừa". Hãy cùng theo dõi để xem liệu Trần Đức Bo có thể đi xa hơn trong cuộc thi năm nay.

