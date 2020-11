CĐM xôn xao trước thông tin Messenger sẽ gửi thông báo khi ai đó chụp màn hình tin nhắn với bạn

Hôm qua, trên mạng xã hội rất nhiều trang fanpage và group đăng tải thông tin về việc Facebook được cho là đã cập nhật một tính năng mới, cho phép người dùng phát hiện được ai đang đó đang chụp màn hình story hoặc tin nhắn của bạn.

Cụ thể, khi bạn đăng story hay nhắn tin với ai đó mà những nội dung cá nhân của bạn bị đối phương chụp lại màn hình thì Facebook sẽ phát hiện và gửi thông báo về điện thoại cho bạn.

Về cơ bản thì đây là một tính năng khá hay ho, nó sẽ giúp chúng ta bảo vệ được quyền riêng tư, tránh bị rò rỉ và phát tán thông tin cá nhân lên mạng xã hội hay sử dụng vào mục đích khác, nhất là những tin nhắn có chứa số điện thoại, địa chỉ nhà, số tài khoản hoặc hình ảnh, nội dung nhạy cảm khác,...

Trước đây Facebook cũng đã thử nghiệm và áp dụng tính năng này cho Instagram, khi có bất cứ ai chụp ảnh tin nhắn hoặc Story Instagram thì bạn cũng sẽ nhận được thông báo.

Tuy nhiên thay vì nhận được sự đồng tình từ CĐM thì người dùng facebook lại có phản ứng khá dữ dội về vấn đề này. Cụ thể việc làm này đôi khi sẽ gây ra những tình huống hết sức oái oăm. Ví dụ như nhiều cô gái thường cõ thói quen chụp lại tin nhắn với crush, hoặc muốn save lại những thông tin để làm bằng chứng thì phải làm thế nào bây giờ.

Đã có vô số những giải pháp được cộng đồng mạng đưa ra như lấy điện thoại khác ra chụp, chụp lại bằng máy tính hoặc quay màn mình rồi cắt ra,...





Theo thông tin từ Kênh 14 cho biết thì sắp tới Facebook sẽ cập nhật tính năng Vanish Mode cho cả Messenger và Instagram.

Vanish Mode trên Messenger có khả năng tự thủy theo thời gian được cài đặt khi tin nhắn đã được bên kia đọc. Còn Vanish Mode trên Instagram sẽ báo thông báo cho bạn về việc chụp màn hình tin nhắn và cả việc quay màn hình.

Tính năng mới này sẽ có phép người dùng liên kết các tài khoản Snapchat, Instagram, Messenger lại với nhau.

Trên Instagram, tính năng Vanish Mode này có vẻ khá "gắt" khi nó sẽ hiện thông báo đến người đang nhắn tin với bạn chỉ cần bạn có những thao tác như: chụp màn hình tin nhắn, quay màn hình lại để cắt ảnh.

Hiện tại thì tính năng thông báo chụp ảnh màn hình tin nhắn Messenger và story Facebook chưa có mặt tại Việt Nam. Facebook cũng chưa đưa rõ thông tin chính thức về thời gian áp dụng những tính năng này, liệu chỉ áp dụng với danh sách bạn bè hay bất cứ người nào chụp ảnh màn hình Facebook, và nó có gửi thông báo ngay lập tức đến điện thoại của bạn hay không. Hoặc nếu tắt WiFi và chuyển sang chế độ máy bay rồi chụp ảnh màn hình Facebook thì liệu vẫn có thông báo hay không?

Mặc dù tất cả chỉ là lời đồn đoán trên mạng thế nhưng nó cũng đã và đang khiến cho người dùng Facebook hồi hộp đứng ngồi không yên mấy ngày qua. Có khả năng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi Messenger cũng sẽ được cập nhật tính năng này. Vì thế các chị em cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé !

