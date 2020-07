CĐM xứ Hàn chia sẻ những ứng dụng nên xóa khỏi smartphone sau vụ Tiktok thu thập dữ liệu người dùng

Tiktok của Trung Quốc bị phạt vì thu thập trái phép dữ liệu của người dùng tại

Sau vụ TikTok bị phạt 186 triệu won (3.6 tỷ VNĐ) ở Hàn Quốc do vi phạm quyền riêng tư của người dùng, cư dân mạng xứ này trở nên nhạy cảm hơn đối với những app có xuất xứ từ đất nước tỷ dân. Trước đó, cơ quan chức năng Hàn Quốc cho biết, Tiktok đã thu thập trái phép dữ liệu của Trẻ em dưới 14 tuổi mà không có sự cho phép và đồng ý của phụ huynh. KCC cũng cho biết, TikTok không hề thông báo với người dùng về việc sẽ chuyển dữ liệu cá nhân của họ ra nước ngoài.

Tiktok bị phạt vì thu thập trái phép dữ liệu người dùng

Kết quả điều tra cho thấy đã có ít nhất 6.007 dữ liệu về thông tin của trẻ em đã bị TikTok thu thập trong khoảng thời gian từ 31/5/2017 đến ngày 6/12/2019. Dữ liệu của người dùng Hàn Quốc đã được TikTok lưu trữ trên máy chủ đám mây được đặt tại Mỹ và Singapore.





Trong một thông báo đưa ra sau án phạt, Tiktok có đưa ra lời xin lỗi và cho biết, công ty đã thuê máy chủ bên ngoài để lưu trữ dữ liệu và rất hối hận vì không thông báo điều này cho người dùng. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên Tiktok bị phạt vì vấn đề này. Trước đó vào đầu năm 2019, ứng dụng này cũng đã bị Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) xử phạt 5,7 triệu đô la Mỹ vì thu thập thông tin cá nhân của người dùng dưới 13 tuổi mà không có sự cho phép của người giám hộ.





Mức xử phạt này tại Hàn Quốc được xem là rắc rối mới nhất mà ứng dụng của đất nước tỷ dân vướng vào trong thời gian gần đây.





Hồi tháng 6 năm nay, chính phủ Ấn Độ đã cấm Tiktok cùng 58 ứng dụng khác của Trung Quốc vì lo ngại các vấn đề liên quan đến bảo mật dữ liệu người dùng.

Những ứng dụng của Trung Quốc nên xóa khỏi Smartphone

Về cơ bản, tất cả những ứng dụng của Trung Quốc đều khá quen thuộc đối với người dùng Việt Nam. Trong đó, một số cái còn được cài sẵn vào máy điện thoại trước khi chúng được bán ra trên thị trường. Thêm vào đó nhà phát triển cũng rất “chịu khó” chạy quảng cáo để những ứng dụng của mình thường xuyên xuất hiện ở trang tìm kiếm của Google Play.

Trung Quốc có rất nhiều ứng dụng được chạy quảng cáo trên Google Play

Hầu hết những ứng dụng của Trung Quốc có liên kết với các phần mềm độc hại. Trước đó, một công ty an ninh mạng tại Singapore cũng đã phát hiện mạng lưới gián điệp mạng của Trung Quốc đang nhằm vào các mục tiêu quân sự, hàng không, vũ trụ và hàng hải của Ấn Độ.





Dưới đây là danh sách những ứng dụng của Trung Quốc mà CĐM xứ Hàn khuyên bạn nên xóa khỏi Smartphone của mình:





1. Weibo





2. WeChat





3. ShareIt





4. TrueCaller





5. UC News





6. UC Browser





7. BeautyPlus





8. NewsDog





9. Viva Video





10. Parallel Space





11. Apus Browser





12. Perfect Corp





13. Virus Cleaner - Hi Security Lab





14. CM Browser





15. Mi Community





16. DU Recorder





17. Vault Hide - NQ Mobile Security





18. Youcam Makeup





19. Mi Store





20. Cache Cleaner DU Apps Studio





21. DU Battery Saver





22. DU Cleaner





23. DU Privacy





24. 360 Security





25. DU Browser





26. Clean Master - Cheetah Mobile





27. Baidu Translate





28. Baidu Map





29. Wonder Camera - Baidu INC





30. ES File Explorer





31. Photo Wonder





32. QQ International





33. QQ Music





34. QQ Mail





35. QQ Player





36. QQ Newsfeed





37. WeSync





38. QQ Security Centre





39. Selfie City





40. Mail Master





41. Mi Video Call - Xiaomi





42. QQ Launcher





43: Pitu





44: Meitu





45: Tiktok

CĐM Hàn Quốc chia sẻ những ứng dụng bạn nên gỡ khỏi smartphone

Người dùng nếu lo ngại việc những thông tin cá nhân của mình bị rò rỉ ra bên ngoài như tin nhắn, hình ảnh, nhật ký điện thoại, dữ liệu vị trí, IMEI... thì nên gỡ bỏ các ứng dụng này khỏi điện thoại của mình hoặc định dạng lại thiết bị của mình bằng cách ấn vào Settings (cài đặt) -> Apps (ứng dụng) -> Uninstall (gỡ cài đặt).





Ngoài ra, bạn cũng có thể cài đặt ứng dụng Remove China Apps để gỡ bỏ hết tất cả các ứng dụng của Trung Quốc ra khỏi thiết bị của mình. App này được phát triển bởi một công ty OneTouch AppLabs của Ấn Độ, giúp xác định và xóa các ứng dụng của Trung Quốc. Chỉ sau hai tuần ra mắt, ứng dụng đã có hơn 1 triệu lượt tải xuống, hầu hết đều là người dùng tại Ấn Độ.





Ứng dụng này có thể nhận diện các ứng dụng khác của Trung Quốc đang được cài đặt trên điện thoại của bạn như Mi Remote, TikTok... Nhưng nó lại không phát hiện được PUBG Mobile, một tựa game nổi tiếng được phát triển bởi hãng Tencent Games của Trung Quốc.

Ứng dụng Remove China Apps của Ấn Độ





Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng Remove China Apps tại địa chỉ https://bit.ly/remove-china-apps . Lưu ý ứng dụng này chỉ có thể cài đặt trên các thiết bị Android hoặc các cửa hàng của bên thứ ba, không phát hiện được các ứng dụng được cài sẵn trên điện thoại Bloatware.





Khi hoàn tất, bạn có thể nhấn Scan now để sử dụng mà không cần thiết lập tài khoản cá nhân. Nếu điện thoại không có ứng dụng nào của Trung Quốc, bạn sẽ nhận được thông báo “You are awesome, No China app found in your system”. Ngược lại, nếu có ứng dụng được phát hiện, người dùng chỉ cần bấm chọn để gỡ bỏ chúng ra khỏi thiết bị của bạn là được.

