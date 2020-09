CĐM xúc động trước hình ảnh chiếc xe đặc biệt bà ngoại chở 2 cháu tới dự lễ khai giảng

Your browser does not support HTML5 video.

Sau cú vít ga tung trời, 2 racing boy tự biến mình thành người nhện treo lủng lẳng trên nóc nhà

Không hiểu 2 ông racing boy này vít ga kiểu gì mà cả người và xe có thể bay lên nóc nhà người khác như vậy. Rất may còn được ông bà thương nên tuy trông tai nạn có vẻ rùng rợn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.