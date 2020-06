Trọng tài mắc sai sót nghiêm trọng, CĐV Nam Định kêu gọi 10.000 chữ ký kiến nghị 'treo còi'

Kinhtedothi đưa tin, trong trận đấu tới đây của CLB Dược Nam Hà Nam Định (CLB Nam Định) vs Sông Lam Nghệ An (SLNA), các CĐV Nam Định sẽ tiến hành kêu gọi 10.000 chữ ký kiến nghị "treo còi" vĩnh viễn trọng tài Vũ Phúc Hoan và trợ lý Phạm Hoài Tâm vì để gây ra nhiều sai sót nghiêm trọng.

Cụ thể, trong trận CLB Nam Định gặp Hải Phòng thuộc khuôn khổ vòng 6 V-league hôm 23/6 vừa qua, đội chủ sân Thiên Trường đã bị thủng lưới 2 lần và không ghi được 1 bàn thắng nào. Kết quả này khiến CĐV Nam Định hết sức tức giận và cho rằng nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất bại này là do những sai sót của tổ trọng tài.

Nam Định thua đau trên sân nhà khiến người hâm mộ tức giận



Sau khi trận đấu kết thúc, Ban Trọng tài Liên đoàn Sau khi trận đấu kết thúc, Ban Trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã làm việc và xác định trọng tài Vũ Phúc Hoan và trợ lý trọng tài Phạm Hoài Tâm đã mắc những sai sót nghiêm trọng.

Đầu tiên, trợ lý trọng tài Hoài Tâm đã không căng cờ báo việt vị đối với cầu thủ Thế Cường của CLB Hải Phòng , dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Hải Phòng.

Trọng tài Vũ Phúc Hoan cũng đã công nhận bàn thắng không hợp lệ này, đồng thời còn bỏ qua việc phạt thẻ đối với đội trưởng Mạnh Hùng của Hải Phòng khi cầu thủ này phạm lỗi thô bạo với cầu thủ Nam Định.

Không những vậy, trọng tài Phúc Hoàn còn bỏ qua tình huống phạm lỗi của thủ môn Văn Toản (CLB Hải Phòng) với tiền đạo Đỗ Merlo (Nam Định), làm mất một quả phạt 11 m của của đội bóng chủ sân Thiên Trường. Tình huống này cũng dẫn đến pha phản công thành bàn thắng thứ 2 của Hải Phòng ở phút 87 của trận đấu.

Highlights trận Nam Định vs Hải Phòng

Ban Trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác định đây là những lỗi nặng nên đã ra quyết định kỷ luật "treo còi" trọng tài Phúc Hoan và trợ lý Hoài Tâm trong 4 trận liên tiếp (các vòng 7, 8, 9, 10 V-league).

Dù án phạt trọng tài đã được được đưa ra nhưng CĐV Nam Định vẫn chưa hài lòng. Người hâm mộ thành Nam dự định sẽ thu thập 10.000 chữ ký kiến nghị "treo còi vĩnh viễn" trọng tài Vũ Phúc Hoan và trợ lý Phạm Hoài Tâm, đồng thời đề nghị công an vào cuộc.

Việc người hâm mộ, thậm chí là các cầu thủ, HLV bức xúc với các quyết định của đội ngũ "cầm cân nảy mực" ở V-league nói riêng và các giải bóng đá khác nói chung là điều rất thường xảy ra.

Gần đây nhất, trong trận hòa 2-2 giữa CLB TP HCM vs SHB Đà Nẵng trên sân Thống Nhất, HLV Lê Huỳnh Đức và các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã có những phản ứng rất gay gắt đối với các quyết định của trọng tài ở cuối trận.



Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, người dẫn dắt SHB Đà Nẵng nói "Tôi chẳng muốn nói về trọng tài. Nhưng anh đặt câu hỏi về trọng tài thì rõ ràng thấy có vấn đề mới hỏi đúng không? Trọng tài thổi bất lợi cho chúng tôi trong những phút cuối khiến cầu thủ tôi bị ức chế. Trong khi đó, cầu thủ TP.HCM thi đấu hưng phấn và có bàn gỡ 1-1 khiến chúng tôi rối loạn, dẫn đến thua tiếp bàn nữa".



Theo Kiều Đỗ/SKCĐ