Ceballos và Nketiah định đấm nhau, Arsenal nên... khuyến khích chứ đừng can ngăn

Động vật đại chiến số 32: Trăn khổng lồ xiết chặt rồi nuốt chửng cá sấu

Trong video con trăn khổng lồ thể hiện khả năng nuốt chửng gần như bất cứ thứ gì của nó bằng cách nuốt chửng con cá sấu bất chấp những chiếc răng sắc ngọn cùng làn da xù xì của con mồi.