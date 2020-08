Sốc: CEO Matt Liu và tình cũ 4 năm mới chỉ chia tay không lâu?

Theo thông tin từ Trí thức trẻ, CEO người Singapore Matt Liu cùng bạn gái (M.T) đã trải qua 4 năm mặn nồng. Điều đáng nói, chính M.T là người luôn đứng sau ủng hộ và giúp đỡ anh chàng 9x xây dựng sự nghiệp và được gia đình công nhận.

Khi chia sẻ về tình cũ, M.T khẳng định không có chuyện mình và bạn trai chia tay được 1 năm như Matt Liu đã chia sẻ trong 'Người ấy là ai'. Theo đó, cô cho biết: "Tôi với Matt có yêu nhau 4 năm, mới chia tay hồi tháng 5". Khi nói về nguyên nhân chia tay, cô nàng bổ sung: "Lúc mình và Matt giận nhau, Matt chở bạn gái khác đi Phan Thiết".

Ảnh Matt Liu và bạn gái cũ gặp gỡ gia đình.

Lần theo chia sẻ của Hòa Minzy trước đây, tập Người ấy là ai số 13-14 mùa 3 có sự góp mặt của Matt Liu và Hương Giang được quay vào khoảng ngày 9/6. Theo đó, cặp đôi cùng nhóm Hoa Dâm Bụt đã đi du lịch Đà Lạt ngày 21/6.

Matt Liu và Hương Giang.

Do đó, nếu lời M.T nói là thật thì chứng tỏ, Matt Liu đã lên chương trình hẹn hò chỉ chưa đầy 1 tháng chia tay bạn gái cũ. Điều đáng nói, cũng theo M.T thì mẹ ruột anh chàng từng nhiều lần đăng ảnh con trai cùng bạn gái cũ M.T trên trang cá nhân, trong đó có ảnh cô nàng gặp gỡ thân mật với gia đình bạn trai hồi Tết Nguyên đán 2020.

Trước đó, xung quanh những tin đồn về bạn trai mới, Hương Giang cũng đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Trọn vẹn chia sẻ của nàng hậu như sau:

"Sau 3 ngày tự thấy bội thực với hình ảnh và thông tin về chuyện tình cảm của chính mình xin được phép up 1 tấm hình đời thường xinh xắn nhẹ nhàng.

3 ngày qua là 3 ngày cuộc sống của Giang trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết, hạnh phúc nhất là được chứng kiến sự yêu mến của mọi người dành cho Giang và anh Matt, nhưng nói thật nhiều quá cứ thấy ngại ngại xấu hổ kiểu gì ý không quen, chắc đó là lí do không bao giờ muốn công khai chuyện tình cảm!

Được biết, chàng CEO kém Hương Giang 3 tuổi.

Matt sinh năm 94, nhỏ hơn Giang 3 tuổi, không biết gì về showbiz, là dân kinh doanh , nên hôm qua dậy trên mạng ầm ĩ thấy Matt hoang mang lắm, không nghĩ mọi thứ lại lạ lẫm đến vậy, cũng không phải là nghệ sĩ để quen với những tin đồn thất thiệt như thế, và đặc biệt là lo ra mặt sắp tới nếu cứ thế vì Matt mà làm ảnh hưởng tới Giang, cũng tội lắm! Nên trộm nghĩ nếu làm gì để giảm bớt áp lực cho cả 2 thì cũng tốt!".



Mọi thứ chỉ mới bắt đầu còn quá sớm để nói bất kì điều gì, nhưng để bảo vệ hạnh phúc của mình và những gì mình yêu thương từ hôm nay Giang xin phép sẽ hạn chế chia sẻ về chuyện tình cảm trên mạng, mà sẽ tập trung chăm chút nó trong đời thực, và hy vọng những người yêu mến Giang và anh Matt sẽ hiểu cho quyết định này của Giang.

Tất nhiên vẫn sẽ để cảm xúc lên tiếng, không phải vì sợ mà chôn giấu luôn những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc đời mình đâu, nếu có lúc nào thấy hạnh phúc và muốn khoe vẫn sẽ khoe với mọi người đặc biệt những ai quan tâm và ủng hộ Giang và anh Matt nên mọi người đừng lo nhé.

From HuongGiang with love !"

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ