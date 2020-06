Cha ruột dùng dây điện đánh con trai 12 tuổi bầm dập khắp người vì trộm tiền chơi game

Theo TTXVN, ngày 30/6, Công an huyện Phú Riềng (Bình Phước) phối hợp với Công an xã Long Hà tiến hành xác minh làm rõ vụ việc thiếu niên 12 tuổi bị bố dùng dây điện đánh, gây nhiều thương tích trên người như thông tin đã đưa trên mạng xã hội

Trước đó, tối 29/6, một tài khoản facebook cá nhân tên “A.H.V” đăng bài viết "cha ruột lấy dây điện đánh con tại xã Long Hà" kèm hình ảnh, clip quay cảnh một bé trai với nhiều vết thương có chiều dài hơn 20cm còn đang rướm máu trên cơ thể gầy gò của bé.

Sự việc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội



Ngay sau khi thông tin được đăng tải, bài viết được chia sẻ rộng rãi và nhận được rất nhiều ý kiến bất bình phẫn nộ từ cư dân mạng trước hành động dã man của người cha. Ngay sau đó công an vào cuộc xác minh và mời người cha đến cơ quan công an làm việc.



Theo Báo Bình Phước, công an xác minh sự việc trên diễn ra khoảng 17 giờ ngày 29/6, sau khi đi làm về phòng trọ, ông Nguyễn Văn Lành (37 tuổi, ngụ xã Long Hà, huyện Phú Riềng) - là cha của bé trai được nêu trên - đi lấy card điện thoại để nạp điện thoại nhưng không thấy.



Nghi ngờ con trai là Nguyễn Tấn Phát (12 tuổi) lấy trộm, ông Lành tra hỏi thì Phát thừa nhận đã lấy số card điện thoại trị giá hơn 460 ngàn đồng để nạp tiền điện thoại chơi game bắn súng.

Quá bực tức, ông Lành đã dùng sợi dây điện đánh liên tiếp vào lưng, chân, tay của con trai mình gây nhiều thương tích. Bị cha đánh đập dã man nên Phát hoảng sợ bỏ đi trốn.

Vết thương bằng dây điện chằng chịt trên lưng đứa trẻ



Làm việc với công an, ông Lành đã thừa nhận việc mình dùng sợi dây điện đánh con do Phát thường hay lấy tiền của cha mua card điện thoại chơi game và lười biếng, không chịu làm việc nhà.



Cũng tại cơ quan công an vào sáng 30/6, cậu con trai Phát thừa nhận đã nhiều lần lấy tiền của bố. Trước đó, một lần Phát lấy hơn 1 triệu đồng và nhiều lần khác lấy trộm card điện thoại của bố để nạp tiền chơi game.



Cũng trong sáng cùng ngày, Công an xã Long Hà đã mời Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và cán bộ Thương binh và Xã hội xã cùng lập biên bản làm việc với hai bố con ông Lành.



Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn clip gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng

Clip bé gái bị cha dượng bạo hành trong phòng trọ