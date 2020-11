Biến căng: Chaeyoung TWICE hẹn hò với thợ xăm, lộ tranh khỏa thân còn bị dọa tung clip say xỉn?

Chaeyoung TWICE bắt đầu đối mặt với nghi án hẹn hò sau khi netizens phát hiện ra nhiều tấm ảnh trên tài khoản MXH của nghệ nhân xăm mình Chimhwasa (Jung Sung Hyun).



ChimHwasa từng đăng tải những bức ảnh vẽ phụ nữ khỏa thân trên trang Instagram và điều đáng nói đó là người phụ nữ trong hình cũng có một nốt ruồi dưới môi bên trái trùng với vị trí nốt ruồi của Chaeyoung.



Thêm nữa, netizen cũng khai quật lại nhiều “hint” đáng ngờ giữa Chaeyoung và Chimhwasa khi để ý thấy cả 2 đều đeo nhẫn cặp ở ngón áp út trái. Theo cư dân mạng, có vẻ như anh trai Chaeyoung cũng follow Chimhwasa càng dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ của cả 2.

Vào tối 5/11, trên mạng xã hội Hàn Quốc, dân tình đã nháo nhào trước 1 loạt bằng chứng hẹn hò của nữ idol đình đám Chaeyoung (TWICE). Trong hình ảnh này, mỹ nhân của TWICE bị bắt gặp đi hẹn hò, mua sắm với 1 người đàn ông lạ mặt. Sở dĩ dân mạng nhận ra là do Chaeyoung đội chiếc mũ trắng yêu thích, từng được cô nàng khoe trên Radio Star.