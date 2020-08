Lật tẩy động cơ của 2 gã Công an `dởm` vào nhà dân đọc lệnh bắt người ở TP Hồ Chí Minh

Theo tờ Công lý, tối 28/8, bà Lim Thị H. (SN 1966, ở đường Nhật Tảo, phường 7, quận 11, TP Hồ Chí Minh) đang ở nhà thì bất ngờ thấy hai người đi xe mô tô biển xanh 80B-2547 dừng trước cửa nhà. Hai người này mặc cảnh phục, đeo quân hàm hùng hổ đi vào nhà.





Một người đeo quân hàm thiếu tá, một người đeo quân hàm thiếu úy tự xưng là chiến sĩ thuộc Cục Cảnh sát Hình sự ( Bộ Công an ) đến làm việc. Cả hai yêu cầu bà H. đi vào nhà để đọc lệnh bắt người và khám xét nơi ở.





Cảm thấy các làm việc của hai đối tượng này có điều gì đó khả nghi, không chuyên nghiệp và đặc biệt, không thấy sự xuất hiện của Công an địa phương nên bà H. đã gọi Công an phường phần để xác nhận, phần để trình báo sự việc.





Nhận được tin báo, Công an phường 7 phối hợp với Công an quận 11 đến nhà bà H. xác minh. Cơ quan chức năng yêu cầu hai đối tượng xuất trình giấy tờ để kiểm tra thì phát hiện có một thẻ ngành, lệnh khám xét nhưng tất cả là giả.

Ngay lập tức, hai đối tượng này bị áp giải về Công an phường làm việc. Tại đây, cơ quan chức năng xác định được danh tính thật sự của hai đối tượng này là Trần Văn Sơn (SN 1979, HKTT 7A Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) - đóng vai thiếu tá và Trần Hồng Thái (SN 1983, HKTT xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) - đóng vai thiếu úy.





Bước đầu, cả hai thừa nhận bản thân giả dạng Công an. Hai đối tượng mua cảnh phục, súng ngắn, biển kiểm soát xanh trên mạng. Động cơ mục đích giả làm Công an vào nhà bà H. đọc lệnh bắt giữ và khám xét nơi ở để dọa, yêu cầu gia đình nạn nhân phải đưa từ 100 - 200 triệu đồng.





Trước đó vào tháng 12/2019, Công an TP Thủ Dầu Một ( Bình Dương ) cũng bắt giữ, xử lý đối tượng Trần Ngọc Anh (SN 1989, ngụ tỉnh Trà Vinh) về hành vi mặc quân phục, quân hàm, của lực lượng Công an nhân dân.





Cụ thể, vào ngày 27/12, tổ tuần tra Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Thủ Dầu Một tuần tra trên đường Huỳnh Thúc Kháng, khu phố 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương thì phát hiện đối tượng Trần Ngọc Anh điều khiển xe máy biển số 84K1-288.41 mặc quân phục Công an, đeo balo in logo công an hiệu và dòng chữ công an nhân dân có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.





Cơ quan chức năng phát hiện trong balo của Ngọc Anh còn có áo của lực lượng Cảnh sát cơ động có gắn quân hàm cấp bậc thượng uý, 1 áo màu xanh trang phục Cảnh sát nhân dân có gắn quân hàm cấp bậc thượng uý và 1 bảng tên công an hiệu ghi tên Trần Ngọc Anh số hiệu 494-252.





Qua làm việc, Ngọc Anh khai nhận làm tài xế lái xe cho một công ty tại TP Thủ Dầu Một. Ngọc Anh còn khai, số trang phục, quân hàm, bảng tên mua từ trên mạng dùng để đóng giả Công an cho "oai".





