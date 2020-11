Chân dung 3 đối tượng đánh nam sinh 18 tuổi tử vong ở Bình Phước sau khi được vận động ra đầu thú

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Tài xế toát mồ hôi lạnh khi đang đi tự nhiên có người đàn ông lao ra nằm dưới bánh xe

Sự việc xảy ra chiều ngày 12/11 trên QL1A đoạn qua địa phận huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Xe container đang lưu thông thì tự nhiên có người đang ông lao ra nằm ngay trước bánh xe, rất may tài xế tỉnh táo phanh kịp thời.