Chân dung 3 đối tượng đánh nam sinh 18 tuổi tử vong ở Bình Phước sau khi được vận động ra đầu thú

Ngày 14/11, Công an thị xã Phước Long, Bình Phước cho biết 3 đối tượng tham gia vụ đánh nam sinh 18 tuổi tử vong đã ra đầu thú. Hiện cơ quan côn an đang tiến hành lấy lời khai của 3 đối tượng trên.

Được biết, 3 đối tượng liên quan đến vụ án giết người này bao gồm: Nguyễn Thành Vinh, Phạm Hồng Thái và Chu Văn Tiên (cùng sinh năm 2003, trú tại Pường Long Thủy, Thị xã Phước Long).

Nạn nhân là em N.T. Duy (18 tuổi) là học sinh của trường Trung học Phổ thông Phước Long, Bình Phước.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 12/11, sau khi tan học em Duy và bạn của mình là Hồ Minh Lâm (17 tuổi, trú tại Thị xã Phước Long) đi ra cổng sau của trường để về thì gặp nhóm của Vinh.

Lúc này Vinh nói với Duy là đến khu vực bên hông nhà của Tòa án Phước Long để nói chuyện. Duy đồng ý. Cùng đi với Duy lúc này ngoài Lâm thì còn có Lữ Văn Tiến (17 tuổi) do có quen biết với nhóm của Vinh nên được Lâm rủ đi cùng.

Chân dung 3 đối tượng tại cơ quan công an

3 đối tượng Vinh, Thái, Tiên cùng đi chung 1 xé máy. 3 người còn lại là Duy, Lâm và Tiến cũng đi chung một xe. Khi đến nơi, Vinh bất ngờ xuống xe lao tới dùng vật cứng liên tục đập vào đầu Duy. Thấy bạn bị đánh, Lâm và Tiến vội vàng ngăn cản thì bị đối tượng Vinh đánh. Hai đối tượng Thái và Tiên cũng xông vào để đánh Lâm. Một cuộc "hỗn chiến" đã xảy ra giữa 6 thanh niên trên.

Sau khi thấy có người đến can ngăn thì nhóm của Vinh đã lên xe bỏ chạy mất. Nhóm của Duy cũng lên xe ra về.

Duy sau đó cùng với bạn đi uống cà phê và chở em gái về nhà thì bắt đầu có dấu hiệu chóng mặt và nôn ói liên tục. gia đình đưa em đến trung tâm y tế rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu ngay sau đó.

Tuy nhiên, bác sĩ chẩn đoán Duy đã chết não nên gia đình đưa về nhà. Đến khoảng 22h30 cùng ngày thì Duy tử vong.

Vụ việc vẫn đang được điều tra

Biết tin Duy chết, 3 đối tượng là Vinh, Thái và Tiên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Nhưng được gia đình vận động nên đã ra đầu thú vào hơn 1 giờ ngày 14/11.

Hiện Công an Bình Phước đã thực hiện khởi tố vụ án, đang tiến hành các hoạt động điều tra để làm rõ vụ án.

Điều tra vụ 3 đối tượng sát hại thanh niên 18 tuổi ở Bình Phước

