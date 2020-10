Chân dung 3 nhà khoa học được trao giải Nobel Vật Lý 2020 với công trình nghiên cứu về hố đen vũ trụ

Giải Nobel Vật lý năm 2020 đã xướng tên 3 nhà khoa học Roger Penrose (người Anh), Reinhard Genzel (người Đức) và Andrea Ghez (người Mỹ) với những công trình nghiên cứu liên quan tới hố đen, một trong những thứ bí ẩn và thú vị nhất ngoài vũ trụ.

Đây là ngày trao giải thứ 2 được công bố trong mùa giải Nobel năm nay và là giải thưởng Nobel Vật lý thứ 114 kể từ sau mùa giải đầu tiên năm 1901.





Giải thưởng đã gọi tên 3 nhà khoa học có những đóng góp to lớn về công trình nghiên cứu hố đen vũ trụ

Trong đó, nhà khoa học Roger Penrose là người đã chứng minh thuyết tương đối tổng quát dẫn tới sự hình thành của hố đen. Trong khi đó, ông Reinhard Genzel và bà Andrea Ghez đã có đóng góp lớn trong việc phát hiện vật thể vô hình siêu nặng chi phối quỹ đạo của những Ngôi Sao ở trung tâm dải Ngân Hà. Cuối cùng họ đã đưa ra lời giải thích duy nhất hiện nay đó là sự tồn tại của một hố đen siêu khối lượng.

Các nhà khoa học sẽ cùng chia sẻ giải thưởng 10 triệu crown Thụy Điển (tương đương với 1,1 triệu USD). Trong đó, ông Penrose (người Anh) sẽ dành được một nửa giải thưởng và nửa còn lại sẽ thuộc về hai nhà khoa học Reinhard Genzel và bà Andrea Ghez.

Được biết, ông Penrose là nhà vật lý toán, toán học thường thức, triết học người Anh. Ông nổi tiếng trên toàn thế giới với các công trình nghiên cứu về vật lý toán, đặc biệt là những đóng góp về thuyết tương đối tổng quát và vũ trụ học. Ngoài ra, trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã nhận được vô số những giải thưởng lớn khác, trong đó có giải Wolf năm 1988, nhận cùng với nhà vật lý Stephen Hawking.

Về phần Andrea Ghez, bà là một nhà thiên văn học nổi tiếng người Mỹ và là giáo sư tại khoa vật lý và thiên văn học tại UCLA. Năm 2004, tạp chí Discover đã bầu chọn bà là một trong 20 nhà khoa học hàng đầu nước Mỹ có sự am hiểu lớn trong lĩnh vực chuyên môn tương ứng của họ. Năm 2012, bà được trao giải Crafoord. Còn nhà khoa học người Đức, ông Genzel hiện là nhà vật lý thiên văn ở Viện Vật lý ngoài hành tinh Max Planck, Đại học California, Berkeley, Mỹ.

Những nghiên cứu của họ đã làm sáng tỏ thêm các phát hiện siêu thú vị về hố đen và vật thể siêu nặng không quan sát được ở dải Ngân Hà. Công trình nghiên cứu này đã góp phần giúp giải mã những hiện tượng bí ẩn quan trọng trong vũ trụ.

Chủ tịch Ủy ban Nobel Vật lý ngày David Haviland đã đánh giá cao những phát hiện của 3 nhà khoa học này, ông cho biết những nghiên cứu này đã đặt nền móng cho nghiên cứu về các vật thể đặc và siêu nặng.

Năm ngoái, giải Nobel Vật lý 2019 được trao cho 3 nhà khoa học, trong đó một nửa giải thưởng thuộc về nhà khoa học James Peebles với các phát hiện mang tính lý thuyết về vũ trụ học, nửa còn lại thuộc về 2 nhà khoa học người Thụy Sĩ là Michel Mayor và Didier Queloz với các phát hiện về ngoại hành tinh quay quanh ngôi sao giống Mặt Trời.



Ngày 5/10 vừa qua, giải Nobel Y học năm 2020 cũng đã gọi tên ba nhà khoa học Harvey J. Alter, Michael Houghton và Charles M.Rice với các nghiên cứu về virus Ngày 5/10 vừa qua, giải Nobel Y học năm 2020 cũng đã gọi tên ba nhà khoa học Harvey J. Alter, Michael Houghton và Charles M.Rice với các nghiên cứu về virus viêm gan C. Sau giải Nobel Vật lý, các giải Nobel khác như: Nobel Hóa học, Nobel Văn học, Nobel Hòa bình và Nobel Kinh tế cũng sẽ lần lượt được vinh danh trong những ngày kế tiếp.

