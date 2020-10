Chân dung 3 nhà khoa học được xướng tên trong lễ trao giải Nobel Y học 2020

"Giải thưởng Nobel Y học năm nay sẽ không có những công trình liên quan tới virus Corona"

Theo thông tin từ AFP, Lễ công bố giải Nobel Y học năm nay sẽ diễn ra vào lúc 11h30 sáng ngày 5/10 tại Thủy Điển, tức 16h30 theo giờ Việt Nam. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành thì dư luận thế giới dương như đã đổ dồn sự chú ý vào ngành y học.

Chủ tịch quỹ Nobel, ông Lars Heikensten cho biết: "Đại dịch là cuộc khủng hoảng lớn với nhân loại, nhưng cũng cho thấy khoa học quan trọng như thế nào".

Dù vậy giới phân tích cũng đưa ra ý kiến rằng năm nay sẽ không có giải thưởng Nobel nào liên quan đến các công trình nghiên cứu về virus Corona. Những giải thưởng được trao cho các công trình nghiên cứu đều cần thời gian nhiều năm để đánh giá, thẩm định và xem mức độ ảnh hưởng của nó đối với thế giới như thế nào.

Chia sẻ với AFP ông Erling Norrby, nguyên Thư ký thường trực của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cũng cho biết, đơn vị trao các giải thưởng Nobel khoa học cho biết các ủy ban xét giải sẽ "không bị ảnh hưởng bởi những gì đang diễn ra trên thế giới vào thời điểm đó".

Ông Erling Norrby cũng là một nhà virus học nên ông cho rằng cần phải có nhiều thời gian để có thể đánh giá đúng về một giải thưởng. Ít nhất phải 10 năm nữa thế giới mới có thể hiểu được đầy đủ tác động của một phát minh.

Việc lựa chọn để trao giải Nobel cũng được thông tin bảo mật, theo đó, tên tuổi và những thông tin có liên quan đến người được đề cử cho giải thưởng cũng sẽ không được tiết lộ. Bởi vậy năm nào cũng có rất nhiều lời đồn đoán về chủ nhân của những giải thưởng Nobel này.

Lễ trao giải gọi tên 3 nhà khoa học về công trình nghiên cứu virus viêm gan C

Giải thưởng Nobel Y học 2020 năm nay đã được trao cho 3 nhà khoa học có đóng góp quyết định trong cuộc chiến chống lại bệnh viêm gan C lây truyền qua đường máu đó là Michael Houghton (người Anh), Harvey Alter, Charles Rice (cùng là người Mỹ). Đây là một vấn đề sức khỏe quan trọng được rất nhiều người trên thế giới quan tâm.

Theo Hội đồng khoa học Thụy Điển, vào cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, ông Harvey Alter (nay đã 85 tuổi) trong một lần truyền máu đã xác định được một hiện tượng lây nhiễm siêu vi gan bí ẩn không thuộc loại viêm gan A hay viêm gan B . Đến năm 1989, ông Michael Houghton cùng với những người cộng sự của mình đã sử dụng một chiến lược chưa được thử nghiêm để phân lập bộ gen của virus mới và đặt tên cho nó là virus viêm gan C.

Chân dung 3 nhà khoa học được nhận giải thưởng Nobel Y học 2020

Trong khi đó, nhà khoa học Charles M. Rice (68 tuổi) lại cung cấp bằng chứng cho thấy chỉ riêng virus viêm gan C có thể gây ra bệnh viêm gan. Ông đã dành nhiều năm trong cuộc đời để tìm ra được một cách điều trị mới mang tính cách mạng đó là nghiên cứu và chế tạo thành công thuốc Sofosbuvir vào năm 2010.

Như vậy có thể thấy, kể từ giải thương Nobel Y học lần thứ 111 này trên thế giới đã có 222 nhà khoa học được trao giải khôi nguyên về "Sinh lý học hay Y học" .

Sau giải Nobel Y học thì các giải Nobel Vật lý, Hóa học, Văn học, giải Nobel hòa bình cũng được trao lần lượt vào các ngày 6-9/10. Riêng giải Nobel kinh tế sẽ được trao vào ngày 12/10.

Theo Phương Hoa/SKCĐ