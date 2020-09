Chân dung các `mẹ mìn` trong đường dây buôn bán trẻ em xuyên quốc gia

Lần lượt các đối tượng bị VKSND Hà Nội truy tố về tội mua bán người dưới 16 tuổi đó là Huỳnh Thị Hồng (31 tuổi, trú TP.HCM), Nguyễn Trần Lan Anh (21 tuổi, quê Bình Phước) và 4 bị cáo khác.

Hầu tòa sơ thẩm ngày 26/9, gia đình đối tượng Lan Anh đã trình HĐXX giấy tờ cho rằng bị cáo bị tâm thần. Phiên tòa sau đó đã phải tạm hoãn để cơ quan pháp y giám định đối với đối tượng Lan Anh.

Đối tượng Lan Anh (trái) và và Kim Sa (phải) trong đường dây buôn bán trẻ em

Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 18/1/2019 người dân tại khu phố Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội phát hiện thấy tiếng khóc của một trẻ sơ sinh phát ra từ chiếc áo khoác được đặt trước cửa một ngôi nhà. Ngay sau đó người dân đã báo cảnh sát về vụ việc trên.

Lần theo manh mối, công an đã tìm ra mẹ của cháu bé là một sản phụ đang nằm ở Bệnh viện gần đó. Từ thông tin do người phụ nữ này cung cấp Công an quận Đống Đa đã triệt phá thành công được dây mua bán trẻ em xuyên quốc gia.

Theo thông tin điều tra, vào tháng 11/2018, đối tượng Huỳnh Thị Hồng đã tham gia vào "Hội cho và nhận con nuôi" trên mạng xã hội , mục đích là tìm người muốn cho con để mua bán lại nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Sau đó đối tượng Hồng đã gặp Lan Anh - cũng đang xin con nuôi từ những bà mẹ không đủ điều kiện nuôi nấng. Hồng và Lan Anh đã lên kế hoạch cùng nhau buôn bán trẻ em. Rủ thêm những người khác là Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Kim Sa và Lê Hoàng Nhí cùng tham gia.

Nhóm lên kế hoạch sau khi mua được các bé sẽ đưa các cháu về để nuôi dưỡng tại nhà trọ ở quận 12, thành phố HCM. Rồi đối tượng Hồng sẽ chịu trách nhiệm lên mạng tìm kiếm các gia đình hiếm muộn muốn nhận con nuôi để bán lại với giá 50 triệu đồng/bé.

Kinh khủng hơn, các đối tượng này còn liên kết với đối tượng Vũ Thị Phả (53 tuổi, quê Hải Dương) để bán các bé sang Trung Quốc . Phả cho hay, nếu thành công đưa được trẻ qua biên giới thì sẽ trả cho Hồng và Lan Anh 170 triệu đồng/bé trai, và 70 triệu đồng/bé gái.

Vào tháng 11/2018, qua một hội nhóm trên facebook Hồng phát hiện thấy một phụ nữ ở tỉnh Trà Vinh muốn cho con và yêu cầu nhận bồi dưỡng 20 triệu đồng. Sau khi giao tiền và nhận trẻ xong, Hồng mua vé máy bay đưa bé từ TP.HCM ra Hà Nội.

Ngày 22/11/2018, Hồng bán bé trai cho vợ chồng Nguyễn Trọng Hoàng và Nguyễn Thị Liễu với giá 50 triệu. Cùng ngày, Hồng đi cùng 2 người này để đưa cháu bé sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái. Bé trai sau đó được bán lại cho đối tượng Vũ Thị Phả.

Cuối tháng 11/2018, Lan Anh tìm được một cô gái quê tỉnh Tiền Giang muốn cho con trai mới sinh với giá 30 triệu đồng. Ngày 23/11, Hồng và Lan Anh đến gặp người mẹ này ở quận 12 TP.HCM để giao tiền và nhận trẻ.

Nhóm đối tượng này mang cháu bé về chăm nuôi tại nhà trọ. Đầu tháng 12/2018, Nguyễn Thị Liễu đến mua bé trai với giá 50 triệu đồng. Đứa trẻ đáng thương được mang qua biên giới, bán lại cho Phả với giá 170 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an quận Đống Đa xác định trong các năm 2018-2019, Hồng và đồng bọn đã tham gia vào tổng cộng là 10 vụ mua bán trẻ sơ sinh. Trong đó, 4 nạn nhân bị bán sang Trung Quốc cho Vũ Thị Phả.

Một bé sơ sinh được công an giải cứu thành công

Khi thực hiện phi vụ cuối cùng, cảnh sát đã xác định chính Lan Anh là người đã bỏ lại bé trai sơ sinh trên phố Phương Mai, quận Đống Đa.

Theo điều tra, cuối năm 2018, Lan Anh nghe chị N.P.L. nói sắp sinh con trai nhưng không đủ điều kiện nuôi dưỡng. Liên hệ với sản phụ, Lan Anh nói bản thân vô sinh nên muốn nhận nuôi con của chị L. nhưng thực chất y mua đứa trẻ để mang bán sang Trung Quốc.

Lan Anh hứa thanh toán mọi chi phí sinh nở và bồi dưỡng thêm một khoản tiền nên chị L. đã đồng ý cho con. Sau đó, Lan Anh chuyển 7 triệu đồng cho cô gái vào bệnh viện làm thủ tục.

Ngày 15/1/2019, Lan Anh bay từ TP.HCM ra Hà Nội. Tuy nhiên, do chị L. sinh con gái, không bán được ra nước ngoài nên Lan Anh đã bàn bạc với Hồng để bán đứa trẻ cho một gia đình khác.

Khuya ngày 17/1, Lan Anh lấy cớ bế con gái của chị L. đi tiêm rồi mang đứa trẻ ra khỏi bệnh viện. Phát hiện mất con, chị L. gọi điện cho Lan Anh, dọa báo công an. Sợ bị bắt, đối tượng này đã bỏ lại cháu bé ven đường rồi bỏ trốn.

Đầu năm 2019, Hồng và đồng bọn lần lượt bị công an bắt giữ. Do đang nuôi con nhỏ nên đối tượng Hồng được tại ngoại, Lan Anh và những người còn lại đang bị tạm giam.

Your browser does not support HTML5 video.

Triệt phá đường dây buôn bán trẻ em xuyên quốc gia

Theo Phương Hoa/SKCĐ