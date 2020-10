Nhan sắc đằm thắm của người vợ tố chồng ngoại tình cùng lúc với hotgirl tóc vàng và nữ đồng nghiệp

Vụ việc người vợ có tên facebook là M.M bóc phốt chồng ngoại tình cùng lúc với hai người phụ nữ khác đúng đêm 20/10 vẫn khiến dư luận hết sức bức xúc.

Bài bóc phốt chồng ngoại tình của chị M. được lan truyền khắp mạng xã hội

Được biết, danh tính người chồng là Phan V.T. vốn làm quản lý cho một số nghệ sĩ. Anh này từng tham dự chương trình "Người ấy là ai" để chia sẻ về câu chuyện tình yêu lãng mạn với vợ cách đây 2 năm. Nào ngờ, chẳng bao lâu anh lộ rõ bản chất vũ phu, gian dối và ngoại tình.

Tiểu tam nóng bỏng thế này thì chính thất phải chịu lép vế cũng là điều dễ hiểu

Đáng nói, T. không chỉ ngoại tình với 1 mà cả hai người cùng lúc. Được biết, một trong số đó là hotgirl người mẫu tự do vô cùng xinh đẹp nóng bỏng. Người còn lại là một nữ nhân viên đồng nghiệp với chồng.

Cộng đồng mạng hiện đặc biệt quan tâm nhan sắc, địa vị của chị vợ tới đâu mà phải chịu cuộc hôn nhân địa ngục bị chồng cắm sừng còn đánh đập đuổi đi.

Hai vợ chồng từng tình cảm như thế này

Chỉ sau một đêm bóc phốt việc chồng ngoại tình, chị M.M lập tức trở thành hot facebooker với lượng follow tăng lên từng giờ. Bài viết cùng các clip ngoại tình của chồng được chị đăng tải lan truyền khắp mạng xã hội và nhận được hàng ngàn lượt tương tác, bình luận.

Chị vợ và cô con gái 20 tháng tuổi

Được biết chị M. và T mới kết hôn được khoảng 2 năm. Cả hai hiện có với nhau 1 cô con gái kháu khỉnh khoảng 20 tháng tuổi.

Clip gã chồng tình tứ với cô gái khác do chị M. thuê thám tử theo dõi

Đáng chú ý, dù công khai chuyện chồng "chán cơm thèm phở" nhưng chị M. vẫn giữ nguyên những hình ảnh ngọt ngào của cả hai được đăng tải cách đây đã lâu. Giờ đây khi đọc lại những lời chúc phúc của bạn bè người thân bình luận dưới những hình ảnh chụp chung của cả hai, cộng đồng mạng càng thêm chua xót.

Chị M. vẫn giữ ảnh cưới trên trang cá nhân



Trước khi "bóc phốt" chồng, chị vợ chưa từng đăng tải trạng thái hay bất cứ hình ảnh nào ám chỉ việc bị chồng đánh hay cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Qua những gì chị thể hiện trên facebook cá nhân có thể thấy đây là một người vợ hết mực yêu thương chồng con.

Qua các clip do chính chị tự đăng tải, có thể thấy người phụ nữ cũng rất mạnh mẽ từng nhiều lần đánh ghen tại trận nhưng đáng tiếc người chồng bội bạc chẳng chịu cùng chị níu giữ cuộc hôn nhân này.

Dù nhan sắc của chị có phần lép vế so với nàng tiểu tam tóc vàng nóng bỏng nhưng có thể thấy so với bà mẹ một con thì nước da trắng ngần và vóc dáng thon gọn ấy cũng không phải dạng vừa đâu.

